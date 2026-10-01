Arbeitslosigkeit bei älteren Frauen steigt stark

Die Zahl der Jobsuchenden in Oberösterreich stieg im September um insgesamt 3,3 Prozent an. Das ist vor allem auf die Gruppe der über 60-jährigen Frauen zurückzuführen. Im Bundesländer-Vergleich hat OÖ die drittniedrigste Arbeitslosenquote.
Exakt 37.256 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher waren im September beim AMS als arbeitslos gemeldet – um 3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auffällig ist der große Geschlechterunterschied: Während die Arbeitslosigkeit unter Männern mit +0,1 Prozent quasi stagnierte, stieg sie bei Frauen um 6,7 Prozent kräftig an. Der Anstieg sei „vorwiegend auf die Gruppe der über 60-Jährigen Frauen zurückzuführen“, heißt es dazu vom Arbeitsmarktservice (AMS) OÖ. Hier macht sich das steigende Pensionsantrittsalter von Frauen bemerkbar, das in vielen Fällen die Arbeitslosigkeit vor dem offiziellen Pensionsantritt verlängert.
Mehr offene Stellen
Erfreulich ist hingegen, dass es im September erneut mehr offene Stellen gab als im Vorjahreszeitraum – ihre Anzahl stieg um knappe sieben Prozent auf mehr als 20.000 verfügbare Jobs. „Alles in allem hat Oberösterreich einen sehr stabilen Arbeitsmarkt, der vor allem von der erneuten Nachfrage im Produktionsbereich profitiert“, resümiert Iris Schmidt, Chefin des AMS in OÖ.
Der Bundesländer-Vergleich
Tatsächlich stieg die Zahl der offenen Stellen im Sektor „Herstellung von Waren“ (also der Produktionsbereich) mit 13,1 Prozent besonders stark an. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern hat Oberösterreich mit 5,1 Prozent die drittniedrigste Arbeitslosenquote. Spitzenreiter sind Tirol (4,1%) und Salzburg (4,3%). Der Österreich-Schnitt liegt bei 7,1 Prozent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.