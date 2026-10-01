Arbeitslosigkeit bei älteren Frauen steigt stark

Exakt 37.256 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher waren im September beim AMS als arbeitslos gemeldet – um 3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auffällig ist der große Geschlechterunterschied: Während die Arbeitslosigkeit unter Männern mit +0,1 Prozent quasi stagnierte, stieg sie bei Frauen um 6,7 Prozent kräftig an. Der Anstieg sei „vorwiegend auf die Gruppe der über 60-Jährigen Frauen zurückzuführen“, heißt es dazu vom Arbeitsmarktservice (AMS) OÖ. Hier macht sich das steigende Pensionsantrittsalter von Frauen bemerkbar, das in vielen Fällen die Arbeitslosigkeit vor dem offiziellen Pensionsantritt verlängert.