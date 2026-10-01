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+6,7 Prozent in OÖ

Arbeitslosigkeit bei älteren Frauen steigt stark

Oberösterreich
01.10.2026 11:45
Das AMS OÖ hat am Donnerstag aktuelle Zahlen veröffentlicht (Symbolbild).
Das AMS OÖ hat am Donnerstag aktuelle Zahlen veröffentlicht (Symbolbild).(Bild: Eva Manhart)
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Von Philipp Stadler

Die Zahl der Jobsuchenden in Oberösterreich stieg im September um insgesamt 3,3 Prozent an. Das ist vor allem auf die Gruppe der über 60-jährigen Frauen zurückzuführen. Im Bundesländer-Vergleich hat OÖ die drittniedrigste Arbeitslosenquote.

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Exakt 37.256 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher waren im September beim AMS als arbeitslos gemeldet – um 3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auffällig ist der große Geschlechterunterschied: Während die Arbeitslosigkeit unter Männern mit +0,1 Prozent quasi stagnierte, stieg sie bei Frauen um 6,7 Prozent kräftig an. Der Anstieg sei „vorwiegend auf die Gruppe der über 60-Jährigen Frauen zurückzuführen“, heißt es dazu vom Arbeitsmarktservice (AMS) OÖ. Hier macht sich das steigende Pensionsantrittsalter von Frauen bemerkbar, das in vielen Fällen die Arbeitslosigkeit vor dem offiziellen Pensionsantritt verlängert.

Mehr offene Stellen
Erfreulich ist hingegen, dass es im September erneut mehr offene Stellen gab als im Vorjahreszeitraum – ihre Anzahl stieg um knappe sieben Prozent auf mehr als 20.000 verfügbare Jobs. „Alles in allem hat Oberösterreich einen sehr stabilen Arbeitsmarkt, der vor allem von der erneuten Nachfrage im Produktionsbereich profitiert“, resümiert Iris Schmidt, Chefin des AMS in OÖ.

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Der Bundesländer-Vergleich
Tatsächlich stieg die Zahl der offenen Stellen im Sektor „Herstellung von Waren“ (also der Produktionsbereich) mit 13,1 Prozent besonders stark an. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern hat Oberösterreich mit 5,1 Prozent die drittniedrigste Arbeitslosenquote. Spitzenreiter sind Tirol (4,1%) und Salzburg (4,3%). Der Österreich-Schnitt liegt bei 7,1 Prozent.

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