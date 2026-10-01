Umweltschutz-Pionier Sepp Buchner (84) verstorben

Seine Existenz stand auf dem Spiel

Josef Buchner hatte Ende der 1970 er Jahre die „Steyregger Bürgerinitiative für Umweltschutz“ gegründet. Sein Kampf gegen den damaligen Dauer-Smog durch die Linzer Großindustrie war existenzbedrohend. Die Vöest verklagte ihn um mehr als eine Million Schilling, doch Buchner gewann den Prozess. In der Folge baute die Industrie Filter ein, die Luft wurde in Linz und im benachbarten Steyregg deutlich besser. Noch in den 80er Jahren lag die Kindersterblichkeit in der Landeshauptstadt über dem Durchschnitt.