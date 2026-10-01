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Trauer in Steyregg

Umweltschutz-Pionier Sepp Buchner (84) verstorben

Oberösterreich
01.10.2026 11:31
Er war eine Legende: Sepp Buchner starb am Mittwoch, dem 30. September
Er war eine Legende: Sepp Buchner starb am Mittwoch, dem 30. September(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Sein Kämpferherz schlägt nicht mehr: Umweltschutz-Pionier Sepp Buchner (845) aus Steyregg verstarb am Mittwoch. Der ehemalige Bürgermeister und Grün-Politiker hatte in den 80er Jahren fast im Alleingang gegen die gigantische Umweltverschmutzung durch Voest und Chemie gekämpft - und gesiegt.

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„Ich kann mich noch als kleiner Bub erinnern, wie meine Mutter in den siebzigerJahren die weiße Wäsche ausgekocht und dann draußen zum Trocknen aufgehängt hat. Wenn die Wäsche zu lange draußen war und die Voest wieder eine Wolke dreckiger Lift rausgeblasen hat, dann musste sie das Ganze nochmal waschen. Das hat sich erst geändert, als Sepp Buchner gegen die Luftverschmutzung gekämpft hat“, erinnert sich Gerhard Hintringer, SPÖ-Bürgermeister von Steyregg, voll Dankbarkeit an die Großtat seines Vorvorgängers im Rathaus.

Seine Existenz stand auf dem Spiel
Josef Buchner hatte Ende der 1970 er Jahre die „Steyregger Bürgerinitiative für Umweltschutz“ gegründet. Sein Kampf gegen den damaligen Dauer-Smog durch die Linzer Großindustrie war existenzbedrohend. Die Vöest verklagte ihn um mehr als eine Million Schilling, doch Buchner gewann den Prozess. In der Folge baute die Industrie Filter ein, die Luft wurde in Linz und im benachbarten Steyregg deutlich besser. Noch in den 80er Jahren lag die Kindersterblichkeit in der Landeshauptstadt über dem Durchschnitt.

Gründungsmitglied der Grünen
Buchner engagierte sich in Folge nicht nur lokalpolitisch, sondern mit den Vereinten Grünen Österreichs auch auf Bundesebene. Die Zusammenarbeit mit der Grünen Alternative scheiterte aber. 1997 wurde er in Steyregg der erste grüne Bürgermeister Österreichs. Bis 2012 blieb er Stadtchef.

„Der Sepp hat sehr viel für Steyregg getan, das muss man über die Parteigrenzen hinweg anerkennen“, sagt Hintringer.

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