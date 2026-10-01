Neuer Eigentümer und neuer Chef für Linzer Airport

Jetzt ist es offiziell: Nachdem der Landtag als letztes Gremium zugestimmt hat, kann das Land Oberösterreich nun die 50-Prozent-Anteile der Stadt Linz am Flughafen aufkaufen. Gleichzeitig übernahm ein neuer Geschäftsführer in Linz-Hörsching das „Cockpit“.
Alles neu macht der Oktober: Das Land Oberösterreich wird jetzt offiziell Alleineigentümer des Flughafens in Hörsching. Denn am Donnerstag hat der Landtag – es war die letzte formale Hürde – den Kauf der städtischen Anteile beschlossen. Gegenstimmen kamen von Grünen, Neos und MFG. Die drei Parteien bekannten sich in der Landtagssitzung zwar zum Airport, bemängelten aber eine „erkennbare Strategie“ und ein „Gesamtkonzept“ für das defizitäre Unternehmen. Nun will sich die Landesregierung auf die Suche nach privaten Investoren für bis zu 49 Prozent der Airport-Anteile machen.
Weniger Passagiere im Sommer
Neu besetzt ist seit Donnerstag auch die Geschäftsführung des Flughafens: Der deutsche Manager Jörg Ebbighausen hat den Chefposten mit 1. Oktober von seinem Vorgänger Norbert Draskovits übernommen.
Die Sommerbilanz dürfte ihm wenig Grund zur Freude bereiten: Die Passagierzahlen im Juli und August lagen laut Statistik Austria um 13,5 Prozent unter dem Vorjahr. Und das Flugfrachtvolumen ging um fast 36 Prozent zurück, weil die Turkish Airlines ihre Frachtmaschinen im Frühling aus Linz abgezogen hatten. Das konnte der Airport aber durch Lkw-Fracht kompensieren.
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