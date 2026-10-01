Neuer Eigentümer und neuer Chef für Linzer Airport

Alles neu macht der Oktober: Das Land Oberösterreich wird jetzt offiziell Alleineigentümer des Flughafens in Hörsching. Denn am Donnerstag hat der Landtag – es war die letzte formale Hürde – den Kauf der städtischen Anteile beschlossen. Gegenstimmen kamen von Grünen, Neos und MFG. Die drei Parteien bekannten sich in der Landtagssitzung zwar zum Airport, bemängelten aber eine „erkennbare Strategie“ und ein „Gesamtkonzept“ für das defizitäre Unternehmen. Nun will sich die Landesregierung auf die Suche nach privaten Investoren für bis zu 49 Prozent der Airport-Anteile machen.