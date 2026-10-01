Bühne frei für Abwechslung am Wochenende in OÖ

Tolle Events für jeden Geschmack warten auch dieses Wochenende wieder in unserem Bundesland: Nachteulen dürfen sich auf die ORF-Lange Nacht der Museen freuen, wo man u. a. im Haslacher Webereimuseum Faszinierendes entdecken und austesten kann. Beim Mitmachtheater in Traun dürfen Kinder in die Rolle einer Raupe schlüpfen; Und in Linz sorgt Didi Sommer mit seinem Kabarett für so manchen Lachmuskelkater!