Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach RH-Kritik

Marke Vorarlberg: Die Idee bleibt, das Logo geht

Vorarlberg
01.10.2026 05:00
Rechnungshofchefin Brigitte Eggler-Bargehr hatte einiges zu kritisieren gehabt.
Rechnungshofchefin Brigitte Eggler-Bargehr hatte einiges zu kritisieren gehabt.(Bild: sos)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die ÖVP zieht nach dem verheerenden Rechnungshof-Bericht zur „Marke Vorarlberg“ ein wenig an der Notbremse. Doch die Oppositionsparteien des Vorarlberger Landtags fordert weit mehr als nur ein gestrichenes Logo.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der verheerende Bericht des Landesrechnungshofes zur „Marke Vorarlberg“ sorgt nach wie vor für Wirbel. Die Prüfer um Rechnungshofchefin Brigitte Eggler-Bargehr hatten dem Marketingkonstrukt und den verantwortlichen Mitgliedern der Landesregierung ein denkbar schlechtes Zeugnis ausgestellt: Satte 18,4 Millionen Euro flossen in den vergangenen neun Jahren in die Initiative, fast sechs Millionen davon allein in Strategie und Markenmanagement – und das ohne klare Zielvorgaben oder fundierte Wirkungsmessung.

ÖVP angefressen
Die Reaktion von Landeshauptmann Markus Wallner fiel beinahe ein wenig beleidigt aus. „Verkürzte Schlagzeilen und deren hysterische politische Instrumentalisierung“ würden keineswegs dazu beitragen, einen Standort zu stärken, hieß es in einer Aussendung des Landes. Eine Konsequenz zog die ÖVP dann aber doch: Die Bildmarke der „Marke Vorarlberg“ ist Geschichte, das Markenmanagement wird in der bisherigen Form nicht weitergeführt.

Gleichzeitig werden die Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (Wisto) und Vorarlberg Tourismus die Ausrichtung einer gemeinsamen Standortmarke fortsetzen, um das Ländle als integrierten Wirtschafts-, Tourismus- und Lebensraum zu positionieren. „Überaus erfolgreiche“ und „breit unterstützte“ Chancenprojekte wie „Kinder.Essen.Körig“, die Caritas-Lerncafés oder die „Tägliche Bewegungseinheit“ würden selbstverständlich weitergeführt – direkt koordiniert vom Amt der Vorarlberger Landesregierung.

Veronika Marte.
Veronika Marte.(Bild: Land Vorarlberg)

ÖVP-Klubobfrau Veronika Marte bemühte sich am Mittwoch um Schadensbegrenzung und fasste die neue Linie gewohnt optimistisch zusammen: „An der Idee, Vorarlberg zum chancenreichsten Lebensraum für Kinder zu machen, halten wir fest. Die Chancenprojekte sind ein Erfolgsmodell.“ Einsichtig zeigte sie sich, was die Marketingkomponente betrifft: „Wir müssen uns eingestehen, dass die Marke als Marketinginstrument nicht den Erfolg erzielt hat, den wir uns erhofft haben.“ Ihr Resümee: „Die Idee bleibt, das Logo geht.“

Claudia Gamon: „Das ist Augenauswischerei“
Die Ankündigung, künftig das Logo wegzulassen, wirkt reichlich skurril, da es in den vergangenen Jahren ohnehin nicht verwendet wurde. Folglich ließen die Reaktionen der Opposition nicht lange auf sich warten: Neos-Klubobfrau Claudia Gamon warf der Landesregierung Augenauswischerei vor. „Der Rechnungshof empfiehlt die Einstellung. Ein Logo zu streichen und ansonsten weiterzumachen wie bisher, greift da deutlich zu kurz“, polterte sie. Für sinnvolle Initiativen brauche es keine teure Marke, kein aufgeblähtes Management und erst recht keine „fragwürdige Parallelstruktur“ bei der Wisto.

Die Grünen verlangten eine vollständige Aufklärung über „fragwürdige Geldflüsse“ im Zusammenhang mit der „Marke Vorarlberg“. Die Abgeordnete Eva Hammerer erinnerte daran, dass rund eine Million Euro, die für Kinder-Projekte vorsehen war, zur Budgetsanierung verwendet wurde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
01.10.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 21°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
13° / 24°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
14° / 24°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
14° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
150.631 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
123.843 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
85.152 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
942 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
898 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
838 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Vorarlberg
Nach RH-Kritik
Marke Vorarlberg: Die Idee bleibt, das Logo geht
ATIP-Projekt
Dornbirn lässt Moschee-Pläne eiskalt durchfallen
Eklat in Kinderkrippe
Streit um Kopftuch: Chefin entblößt ihre Brüste
Betrug mit System?
Schwarzgeld, falsche Angaben und 35 Angeklagte
Zeugen gesucht
E-Scooter-Kollision: Frau verletzt, Bub flüchtet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf