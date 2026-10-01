Marke Vorarlberg: Die Idee bleibt, das Logo geht

Claudia Gamon: „Das ist Augenauswischerei“

Die Ankündigung, künftig das Logo wegzulassen, wirkt reichlich skurril, da es in den vergangenen Jahren ohnehin nicht verwendet wurde. Folglich ließen die Reaktionen der Opposition nicht lange auf sich warten: Neos-Klubobfrau Claudia Gamon warf der Landesregierung Augenauswischerei vor. „Der Rechnungshof empfiehlt die Einstellung. Ein Logo zu streichen und ansonsten weiterzumachen wie bisher, greift da deutlich zu kurz“, polterte sie. Für sinnvolle Initiativen brauche es keine teure Marke, kein aufgeblähtes Management und erst recht keine „fragwürdige Parallelstruktur“ bei der Wisto.