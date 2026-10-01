Russen-Propaganda verschweigt wohl Niederlage

Der Ukraine ist ein wichtiger Durchbruch gelungen. Aufnahmen Hunderter russischer Kriegsgefangener bringen nun Wladimir Putins Sprachrohre in Bedrängnis. Denn die Darstellungen passen so gar nicht mit dem zusammen, was die Staatspropaganda den Bürgern zu berichten weiß. Krone+ hat sich in den Foren kremlnaher Militärblogger umgesehen.
An der Front bei Lyman wollen die ukrainischen Streitkräfte laut ihrer Darstellung große Gebiete zurückerobert haben. Rund 5000 russische Soldaten sollen bei der sogenannten Offensive „Vivaldi“ gefallen sein. Krone+ tauchte in die Foren kremlnaher Militärblogger ein. Sie sprechen von einer „echten Katastrophe“. Was sie Putin vorwerfen und wovor sie nun warnen:
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