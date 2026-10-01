Russen-Propaganda verschweigt wohl Niederlage

An der Front bei Lyman wollen die ukrainischen Streitkräfte laut ihrer Darstellung große Gebiete zurückerobert haben. Rund 5000 russische Soldaten sollen bei der sogenannten Offensive „Vivaldi“ gefallen sein. Krone+ tauchte in die Foren kremlnaher Militärblogger ein. Sie sprechen von einer „echten Katastrophe“. Was sie Putin vorwerfen und wovor sie nun warnen: