Austria Lustenau will gegen Schalke gut performen

Austria Lustenau hat in der Länderspielpause einen sehr prominenten Gegner, der deutsche Kultverein Schalke 04 kommt ins Reichshofstadion. Zwar wird der eine oder andere Superstar fehlen, trotzdem ist mit einem sehr starken Aufgebot zu rechnen.
Nach fünf Tagen Urlaub bereiten sich die Spieler von Austria Lustenau seit Mittwoch auf den Testspielhit gegen Schalke vor. „Für uns ist klar, dass wir da gut performen wollen. Wir wollen kein netter Gastgeber sein, sondern eine Mannschaft, die voll dagegenhält“, unterstreicht Trainer Markus Mader die Ernsthaftigkeit dieses Spieles. Auch Schalke nimmt die Partie nicht auf die leichte Schulter und reist bereits am Freitag nach Lustenau an. Fix nicht dabei auf Seiten der Hausherren sind Dion Kacuri und Antonio Verinac, die beide mit ihren Nationalteams im Einsatz sind. Auch der Einsatz von Lukas Ibertsberger und Emanuel Chuwku ist fraglich – beide sind angeschlagen.
Viel Qualität
Im Kader der Gäste stehen gleich neun Teamspieler – darunter das ÖFB-Trio Wöber, Adamu und Ljubicic sowie Bosniens Altstar Edin Dzeko. Auch sie sind international im Einsatz. Klar ist, dass im 30-Mann-Kader trotz dieser Absenzen prominente Namen wie Torhüter Loris Karius, Ex-DFB-Teamspieler Robin Gosens oder Kenan Karaman stehen.
Das Team von Trainer Miron Muslic wird aber auch einige Talente zum Einsatz bringen. „Sie werden noch immer genug Qualität auf dem Platz haben“, fasst Austria-Coach Mader zusammen.
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