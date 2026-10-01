Austria Lustenau will gegen Schalke gut performen

Nach fünf Tagen Urlaub bereiten sich die Spieler von Austria Lustenau seit Mittwoch auf den Testspielhit gegen Schalke vor. „Für uns ist klar, dass wir da gut performen wollen. Wir wollen kein netter Gastgeber sein, sondern eine Mannschaft, die voll dagegenhält“, unterstreicht Trainer Markus Mader die Ernsthaftigkeit dieses Spieles. Auch Schalke nimmt die Partie nicht auf die leichte Schulter und reist bereits am Freitag nach Lustenau an. Fix nicht dabei auf Seiten der Hausherren sind Dion Kacuri und Antonio Verinac, die beide mit ihren Nationalteams im Einsatz sind. Auch der Einsatz von Lukas Ibertsberger und Emanuel Chuwku ist fraglich – beide sind angeschlagen.