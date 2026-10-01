Ohne Lionel Messi! Argentinien überrollt Bolivien

WM-Finalist Argentinien hat in der Nacht auf Donnerstag bewiesen, dass es ein Leben ohne Lionel Messi gibt. In Abwesenheit des 39-jährigen Superstars, der am 6. Oktober bei einem Testspiel gegen Benin verabschiedet wird, feierte die Albiceleste in Cordoba einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Bolivien. Lautaro Martinez (19.), Nicolas Paz (29.), Cristian Romero (53.) und Jose Lopez (86.) trafen für die Hausherren. Am Samstag heißt der Gegner in Buenos Aires Burkina Faso.