Ohne Lionel Messi! Argentinien überrollt Bolivien

WM-Finalist Argentinien hat in der Nacht auf Donnerstag bewiesen, dass es ein Leben ohne Lionel Messi gibt. In Abwesenheit des 39-jährigen Superstars, der am 6. Oktober bei einem Testspiel gegen Benin verabschiedet wird, feierte die Albiceleste in Cordoba einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Bolivien. Lautaro Martinez (19.), Nicolas Paz (29.), Cristian Romero (53.) und Jose Lopez (86.) trafen für die Hausherren. Am Samstag heißt der Gegner in Buenos Aires Burkina Faso.
Im Vergleich zum verlorenen WM-Finale gegen Spanien gab Trainer Lionel Scaloni sechs Neuen in der Startelf die Chance, von den Torschützen gegen Bolivien war zweieinhalb Monate zuvor nur Romero zu Spielbeginn auf dem Platz gestanden. In der kommenden Woche steht die emotionale Verabschiedung Messis im Fokus. „Hoffentlich gibt es nicht zu viele Tränen“, meinte Lautaro Martinez.
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