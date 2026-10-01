Cora Schumacher plagen Geldsorgen: „Es wird eng!“

„Bin noch nicht pleite“

Ihre finanzielle Lage sei zwar noch nicht völlig trist, aber längst nicht mehr rosig, so Schumacher. „Ich bin noch nicht pleite“, stellte sie klar. „Aber dadurch, dass mein Gesundheitszustand aufs Äußerste ausgenutzt wurde, jetzt in der letzten Zeit, die Mieter keine Miete gezahlt haben, Nachzahlung, Strom, Hausverwaltung, mein Steuerberater hat jahrelang nichts abgegeben, das Finanzamt plötzlich einem die Pistole auf die Brust setzt – jetzt wird es dann auch langsam wirklich eng, muss ich ehrlich sagen.“