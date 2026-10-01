Cora Schumacher plagen Geldsorgen: „Es wird eng!“

Cora Schumacher plagen derzeit große Geldsorgen. In einem Interview spricht die Ex-„Dschungelcamperin“ offen über finanzielle Probleme – und die Gründe dafür. Und verriet, dass sie sogar überlegt, im Ausland einen Neustart zu erwägen.
Vor etwas mehr als zwei Jahren schockte Cora Schumacher mit ihrem freiwilligen „Dschungelcamp“-Aus nach nur zwei Tagen. Danach wurde es eher ruhig um die heute 49-Jährige. Aus gutem Grund, wie sie jetzt im Podcast „May Way“ erklärte.
„Über zwei Jahre nicht gearbeitet“
„Ich bin seit Ende 2023 krank, du erinnerst dich, Dschungelcamp, da war ich so dermaßen krank – Post-Covid.“ Da sei ihr „alles um die Ohren geflogen“, so Schumacher. Danach kämpfte Schumacher laut eigener Angabe über einen längeren Zeitraum mit gesundheitlichen Problemen.
Die Folge: Auch finanziell schaut es mittlerweile nicht allzu rosig aus. „Ich hab‘ schlussendlich über zwei Jahre nicht gearbeitet“, räumte sie im Gespräch ein. „Und ich kann froh sein, dass ich wenigstens n‘ bisschen Rücklagen hatte. Aber das ist der Grund, warum es mir jetzt so schlecht geht.“
Probleme mit Immobilien führen zu Geldsorgen
Eine wichtige Rolle hätten für sie immer Immobilien gespielt. „Das ist meine Rente, weil ich habe ja keine Rente“, fuhr Schumacher im Podcast-Gespräch fort. Doch ausgerechnet hier sei es zuletzt zu Problemen gekommen.
Schuld daran seien unter anderem ihr Steuerberater und die Hausverwaltung, erhob Schumacher nun Vorwürfe. „Mein Steuerberater hat ‘n scheiß Job gemacht, der hat einfach nur mal eben alles geschätzt“, führte sie aus. Außerdem seien Einnahmen ausgeblieben – weil die Hausverwaltung „die Sorgfaltspflicht des Verwaltervertrages nicht gewährleistet“ habe. „Das heißt, die Meiter haben keine Miete gezahlt“, so Schumacher.
„Bin noch nicht pleite“
Ihre finanzielle Lage sei zwar noch nicht völlig trist, aber längst nicht mehr rosig, so Schumacher. „Ich bin noch nicht pleite“, stellte sie klar. „Aber dadurch, dass mein Gesundheitszustand aufs Äußerste ausgenutzt wurde, jetzt in der letzten Zeit, die Mieter keine Miete gezahlt haben, Nachzahlung, Strom, Hausverwaltung, mein Steuerberater hat jahrelang nichts abgegeben, das Finanzamt plötzlich einem die Pistole auf die Brust setzt – jetzt wird es dann auch langsam wirklich eng, muss ich ehrlich sagen.“
Schumacher träumt von Leben auf Farm
All das habe dazu geführt, dass Cora Schumacher jetzt sogar über einen kompletten Neustart nachdenkt. Sie habe bereits Überlegungen angestellt, ihre Immobilien zu verkaufen und Deutschland hinter sich zu lassen, da sie glaube, „hier einfach nicht zur Ruhe finden“ zu können. Wie sie sich ihre Zukunft vorstellt? Am liebsten auf einer Farm mit „ganz, ganz, ganz vielen Tieren“ in Texas oder Kanada.
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