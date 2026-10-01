Axt als Waffe! So lief der Angriff im Cockpit

Machchhar erzählte in Podcast über seinen Job

In einem Podcast im vergangenen Jahr hatte er noch erklärt, dass die Luftfahrt „nie ein Kindheitstraum“ gewesen sei. Er hatte eigentlich ein Managementstudium begonnen, weil er im Familienunternehmen arbeiten wollte. Doch dann stieß er auf ein Luftfahrtseminar und „es hatte ihn gepackt“, erklärte er. Zudem schilderte er einige Herausforderungen in seiner Berufslaufbahn: So habe er gemeinsam mit anderen Crewmitgliedern einer Passagierin geholfen, bei der vorzeitige Wehen einsetzt hatten, ihr Kind auf die Welt zu bringen.