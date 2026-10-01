US-Botschafterin drohte wohl Regierung in Athen

Guilfoyle war mit Trumps Sohn verlobt

Kimberly Guilfoyle war Staatsanwältin und Fox-News-Moderatorin. Zudem war sie mit Trumps Sohn Donald Trump Jr. verlobt. Die US-Amerikanerin gilt als langjährige Unterstützerin Donald Trumps. Dieser kündigte nach Guilfoyles Trennung von seinem Sohn 2024 an, die 57-Jährige als Botschafterin in Griechenland nominieren zu wollen. Im September 2025 trat sie ihre jetzige Position an.