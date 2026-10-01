So will Österreich jetzt das Sika-Wild retten

Und warum das Ganze? Die EU stufte Sika-Wild als gefährlich für den Rothirsch ein. So könnte das aus Asien stammende Wild aus den Gehegen entkommen und sich mit dem Rotwild paaren. Dadurch könnte eine hybride Art entstehen. Tatsächlich ist in Österreich aber kein einziger dokumentierter Fall bekannt, in dem Sika-Hirsche das Rotwild ernsthaft bedroht hätten.