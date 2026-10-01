Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EU lässt Tiere töten

So will Österreich jetzt das Sika-Wild retten

Österreich
01.10.2026 10:28
Österreich will das Sika-Wild retten.
Österreich will das Sika-Wild retten.(Bild: Katharina Eisl)
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Porträt von Christoph Budin
Von Charlotte Sequard-Poyer und Christoph Budin

Jetzt läuft die Rettungsaktion für das österreichische Sika-Wild an! Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) brachte am Mittwoch einen Antrag für eine Ausnahmegenehmigung für die Haltung der Tiere ein – und will damit die von der EU befohlene Tötung der als invasiv eingestuften Art verhindern. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit der Kaiserzeit lebt das Sika-Wild auf österreichischem Grund und Boden. Im Juni sorgte die EU dann mit der plötzlichen Einstufung der Tiere als bioinvasive Art für Empörung unter den Sika-Haltern, am 7. August trat die Listung dann in Kraft. Die Folge: Das Wild soll binnen weniger Monate – und zwar bis August 2027 – gänzlich ausgerottet werden.

Hunderte Betriebe halten in Österreich Sika-Wild – und würden durch die Massentötung vor dem Nichts stehen. Der dadurch entstehende Schaden: 16 Millionen Euro!

Zitat Icon

Wir setzen uns für Rechtssicherheit für die betroffenen Familienbetriebe, für regionale Wertschöpfung und für den Erhalt dieses wichtigen Betriebszweigs ein.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig

Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Und warum das Ganze? Die EU stufte Sika-Wild als gefährlich für den Rothirsch ein. So könnte das aus Asien stammende Wild aus den Gehegen entkommen und sich mit dem Rotwild paaren. Dadurch könnte eine hybride Art entstehen. Tatsächlich ist in Österreich aber kein einziger dokumentierter Fall bekannt, in dem Sika-Hirsche das Rotwild ernsthaft bedroht hätten. 

Sika-Wild in Österreich

  • Sika-Wild stammt ursprünglich aus Ostasien und wurde im 19. Jahrhundert nach Europa gebracht.
  • In Österreich wurde laut BMLUK bereits 1907 eine erste Kolonie etabliert.
  • Heute wird die Tierart unter anderem in landwirtschaftlichen Gehegen gehalten.
  • Für zahlreiche, überwiegend familiengeführte Betriebe stellt die Sika-Wild-Haltung einen wichtigen Betriebszweig dar. 

Für Österreich war daher schnell klar: Die Tötung der Wildart muss verhindert werden! Das Landwirtschaftsministerium bereitete daher zusammen mit dem Verband der Wildtierhalter, der Landwirtschaftskammer Österreich und den zuständigen Bundesländern einen Ausnahmeantrag vor. 

Nach einem Aufruf meldeten sich 203 Betriebe, die von der Regelung betroffen sind – der Ausnahmeantrag soll diesen Betrieben eine weitere Haltung ihrer Tiere ermöglichen.

Lesen Sie auch:
Anita und Andreas Pichler mit ihrer Sikawild-Zucht. Laut EU-Verordnung sollen die Tiere erlegt ...
Krone Plus Logo
Lebenstraum zerstört?
Familie kämpft verzweifelt um ihre Sikawild-Zucht
13.08.2026
„Antrag an EU“
Österreich will Todesplan für Sika-Hirsche kippen
25.06.2026
Sogar kleine Kälber
EU will 3000 heimische Sika-Hirsche töten lassen
23.06.2026

Entscheidung bis Ende des Jahres erwartet
Jetzt liegt der Ball jedenfalls wieder bei der EU: Die Verordnung sieht für entsprechende Zulassungsanträge grundsätzlich eine Entscheidung innerhalb von 60 Tagen vor. Die Frist kann allerdings unter bestimmten Bedingungen unterbrochen oder verlängert werden. Das Landwirtschaftsministerium rechnet daher mit einer Entscheidung bis Endes dieses Jahres.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
01.10.2026 10:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
152.864 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
125.619 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
97.152 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1086 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
945 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
898 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Mehr Österreich
Bei Betrugsprozess
Ochsenknecht zu 34.500 Euro Geldstrafe verurteilt
Handy kaputt?
Recht auf Reparatur startet: Das müssen Sie wissen
Bergung per Helikopter
Drama am Hochstaufen: Österreicher tot aufgefunden
EU lässt Tiere töten
So will Österreich jetzt das Sika-Wild retten
Nach Hundebissen
Todeskampf von Joggerin (60) dauerte 55 Minuten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf