Africa first! Hier pfeift man jetzt auf US-Hilfe

Trumps „America first“-Politik brachte auch einen Kurswechsel in der US-Gesundheitsförderung im Ausland. Washington setzt zunehmend auf neue, bilaterale Abkommen statt klassischer Entwicklungshilfe. Doch nicht alle Länder spielen mit! Auch Simbabwe pfeift künftig – trotz fragiler Gesundheitsversorgung und HIV-Problem – auf US-Gelder.