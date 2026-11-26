Doppelte Freiwilligkeit

Für die weitere Neuaufstellung setzt das Unternehmen „verstärkt auf bestehende Personalinstrumente, wozu auch individuelle Aufhebungsverträge gehören“. Es gilt weiter die doppelte Freiwilligkeit: Ein Arbeitsverhältnis wird nur aufgehoben, wenn beide Seiten zustimmen. Weil die Stellen vorab ausgewählt werden, dürfte die Zahl der Abgänger aber deutlich kleiner ausfallen als beim ersten Mal. Auch in der neuen Runde sollen die Konditionen ansprechend bleiben, heißt es aus Unternehmenskreisen.