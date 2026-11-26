Um seinen Stellenabbau voranzutreiben, hat der deutsche Autobauer BMW Anfang Oktober damit begonnen, Mitarbeitern ein lukratives Abfindungsprogramm anzubieten. Eigentlich sollte die Aktion bis Oktober 2027 laufen, doch aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Programm jetzt vorzeitig gestoppt. Der Konzern will nun eine andere Strategie wählen.
Insgesamt plant der Konzern, bis Ende 2027 weltweit rund 8000 Arbeitsplätze abzubauen, um jährlich bis zu eine Milliarde Euro einzusparen.
Die erste Abfindungsrunde stand allen Beschäftigten in der Konzernverwaltung der BMW AG offen. Am 8. Oktober bekamen Zehntausende Angestellte eine E-Mail mit einem Link zum Personalportal.
Portal brach zusammen
Der Andrang war jedoch so groß, dass das Portal unter den Anfragen zusammenbrach, berichtete das „Handelsblatt“. Bereits zwei Wochen nach dem Start sei klar gewesen, dass mehr Mitarbeiter gehen wollten, als gehen konnten. BMW bestätigte die Informationen. Man habe das Personalstrukturprogramm im November abgeschlossen und die Ziele „frühzeitig erreicht“. Wie viele Stellen schon weggefallen sind, wollte BMW nicht kommentieren.
Gute Mitarbeiter gingen zur Konkurrenz
Insider berichteten dem „Handelsblatt“ von Einzelfällen mit Austrittsprämien von mehr als 650.000 Euro, andere Berichte nannten bis zu 900.000 Euro. Doch das sorgte intern für heftige Kritik. Denn viele gute Mitarbeiter hätten BMW verlassen und seien zur Konkurrenz oder in die Verteidigungsindustrie gewechselt.
BMW plant dennoch, sich von weiteren Mitarbeitern zu trennen – aber diesmal nicht von irgendwem. Der Autobauer bietet in Deutschland in einer neuen Runde erneut Aufhebungsverträge an, wählt dafür aber gezielt jene Stellen aus, die wegfallen sollen. Betroffene Beschäftigte sollen direkt angesprochen werden. Das berichtet ebenfalls das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Konzernkreise.
Doppelte Freiwilligkeit
Für die weitere Neuaufstellung setzt das Unternehmen „verstärkt auf bestehende Personalinstrumente, wozu auch individuelle Aufhebungsverträge gehören“. Es gilt weiter die doppelte Freiwilligkeit: Ein Arbeitsverhältnis wird nur aufgehoben, wenn beide Seiten zustimmen. Weil die Stellen vorab ausgewählt werden, dürfte die Zahl der Abgänger aber deutlich kleiner ausfallen als beim ersten Mal. Auch in der neuen Runde sollen die Konditionen ansprechend bleiben, heißt es aus Unternehmenskreisen.
Auch Versetzungen werden angestrebt
Zugleich haben sich Management und Betriebsrat in einer Betriebsvereinbarung darauf geeinigt, Beschäftigte leichter in andere Ressorts versetzen zu können. Wessen Team verkleinert wird, muss also nicht zwingend das Unternehmen verlassen. Bislang mussten solche Versetzungen detailliert mit dem Betriebsrat abgesprochen werden.
BMW-Gewinnwarnung treibt den Umbau an
Dass BMW nachlegt, hatte sich angedeutet. Anfang November musste der Konzern die zweite Gewinnwarnung des Jahres herausgeben. Für das Autosegment erwartet BMW nur noch eine Ebit-Marge von minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent, zu Jahresbeginn waren es noch vier bis sechs Prozent. Für die beschleunigte und ausgeweitete Neuaufstellung des Unternehmens stellt BMW im Schlussquartal rund 1,5 Milliarden Euro zurück.
BMW-Vorstandschef Milan Nedeljkovic machte bei der Vorlage der Quartalszahlen klar, dass der Abbau weitergeht: „Wir gehen so weit, wie uns die Füße tragen.“ Bis Anfang des nächsten Jahrzehnts will er BMW wieder zu einer Marge von acht bis zehn Prozent führen.
Werk in Steyr nicht betroffen
Belastet wird der Konzern vor allem vom Chinageschäft. Absatz und Erträge im wichtigsten Einzelmarkt brechen ein. Infolge des Iran-Kriegs und gestiegener Spritpreise sind dort auch die Verkäufe von Verbrennern eingebrochen. In China streicht BMW 1800 Stellen. Anders als in Deutschland trifft das dort auch die Produktion. Für das oberösterreichische Motorenwerk in Steyr gab es hinsichtlich des globalen Sparprogramms Entwarnung, der Standort ist vom aktuellen Stellenabbau nicht betroffen.
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