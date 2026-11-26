Iran unter Verdacht
Kuwait: Rheinmetall-Techniker bei Angriff getötet
Zwei italienische Techniker sind bei einem Drohnenangriff auf eine kuwaitische Militäreinrichtung ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden Mitarbeiter des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall verletzt, als kuwaitische Streitkräfte iranische Drohnen abfingen, die auf eine strategisch wichtige Einrichtung zusteuerten. Der Iran weist die Verantwortung für den Angriff zurück.
Ziel des Angriffs sollen die Ortungsantennen des Flugabwehrsystems Skyguard gewesen sein, das von den kuwaitischen Streitkräften eingesetzt wird. Durch die Explosion bei der Abfangaktion entstandene Trümmerteile trafen die beiden Techniker. Sie erlagen später ihren Verletzungen. Das italienische Außenministerium stehe über seine Krisenabteilung, die Botschaft in Kuwait und das Verteidigungsministerium in engem Kontakt mit den zuständigen Stellen, um die Umstände des Angriffs zu klären, erklärte Italiens Außenminister Antonio Tajani.
Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wurde während der Beratungen des Europäischen Rates in Brüssel über den Tod der beiden Italiener informiert. Im Namen der Regierung sprach sie den Angehörigen ihr tiefes Beileid aus und bekundete ihre Anteilnahme gegenüber allen Betroffenen des Angriffs und deren Familien.
Rheinmetall in Kuwait
Rheinmetall AG ist Deutschlands größter Rüstungskonzern. Im Juli hatte Rheinmetall seinen ersten Auftrag von der kuwaitischen Marine bekannt gegeben. Das Unternehmen soll Abwehrsysteme für acht Raketenpatrouillenboote der Klasse Al Dorra liefern. Der Auftrag ist Teil eines von der Rüstungsgruppe EDGE aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geleiteten Marineprogramms.
Iran sieht „Einsatz unter falscher Flagge“
Die iranischen Streitkräfte dementierten, dass sie für den Drohnenangriff verantwortlich seien. Armeesprecher Abolfazl Shekarchi wies entsprechende Anschuldigungen entschieden zurück, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten. Vielmehr könnte es sich um einen „Einsatz unter falscher Flagge“ gehandelt haben, sagte er nach Angaben der deutschen Presse-Agentur. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi teilte auf X mit, dass er seine Amtskollegen aus Italien und Kuwait angerufen und ihnen kondoliert habe. „Der Vorfall ist verdächtig und erscheint wie ein vorgefertigtes Rezept für einen Krieg. Wir sind bereit, mit Kuwait und Italien zusammenzuarbeiten, um den Grund für diesen Vorfall herauszufinden.“
Saudi-Arabien: Toter bei Angriff auf Raffinerie
Auch in Saudi-Arabien gab es bei einem Angriff mit einem „feindlichen Flugobjekt“ auf eine Raffinerie in Dschisan im Westen des Landes einen Toten. Angaben zu Schäden oder zum Angreifer machte das Energieministerium nicht. Bei dem Getöteten handelt es sich Berichten zufolge um einen Arbeiter aus Nepal. Laut saudischer Nachrichtenagentur Spa wurde ein durch den Angriff ausgelöster Brand unter Kontrolle gebracht. Einige Arbeiten in der Raffinerie seien vorübergehend ausgesetzt worden.
Unterdessen griff Saudi-Arabien nach Angaben der jemenitischen Houthi-Miliz die von den Rebellen kontrollierte Hauptstadt Sanaa an. Die saudische Luftwaffe habe am Donnerstag „eine Reihe von Angriffen“ auf Sanaa geflogen, meldete die Presseagentur der Houthis. Ein AFP-Journalist in Sanaa sah Rauch in der Nähe des Flughafens. Der von den Houthis betriebene TV-Sender Almasirah berichtete, die Angriffe hätten sich gegen eine Fabrik und Lagerhäuser im Bezirk Bani al-Harith gerichtet.
Houthi-Miliz attackiert Saudi-Arabien mit Raketen und Drohnen
Die saudi-arabischen Streitkräfte hatten zuvor den Abschuss von aus dem Jemen abgefeuerten Raketen und Drohnen gemeldet. Diese seien von der Houthi-Miliz in Richtung der saudi-arabischen Hauptstadt Riad abgefeuert worden, erklärte die Armee. Demnach zerstörten die saudi-arabischen Luftabwehrsysteme zwei ballistische Raketen. Zudem seien ein Marschflugkörper im Westen des Landes sowie eine Drohne in der Nähe des Hafens von Dschidda abgefangen worden.
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