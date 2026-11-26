Iran sieht „Einsatz unter falscher Flagge“

Die iranischen Streitkräfte dementierten, dass sie für den Drohnenangriff verantwortlich seien. Armeesprecher Abolfazl Shekarchi wies entsprechende Anschuldigungen entschieden zurück, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten. Vielmehr könnte es sich um einen „Einsatz unter falscher Flagge“ gehandelt haben, sagte er nach Angaben der deutschen Presse-Agentur. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi teilte auf X mit, dass er seine Amtskollegen aus Italien und Kuwait angerufen und ihnen kondoliert habe. „Der Vorfall ist verdächtig und erscheint wie ein vorgefertigtes Rezept für einen Krieg. Wir sind bereit, mit Kuwait und Italien zusammenzuarbeiten, um den Grund für diesen Vorfall herauszufinden.“