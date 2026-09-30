Andi Herzog zwischen Fußballschmäh und KI-Talks

Beim Zukunftsforum in Ramsau sorgen auch 2026 wieder spannende Persönlichkeiten und neue Impulse für Gesprächsstoff. Bereits beim „Krone“-Empfang zeigte sich Fußball-Legende Andi Herzog von den Zukunftsthemen und dem KI-Input des Experten Christoph Burkhardt beeindruckt: „Wenn man dann so richtig intelligente Menschen hört, ist das schon sehr, sehr imposant und interessant“, sagte er im krone.tv-Interview.