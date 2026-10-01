Message Macht Medien

Proll: Keine Filmförderung wegen falschem Weltbild

Message Macht Medien
01.10.2026 05:45
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Diesmal spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit einer der bekanntesten Schauspielerinnen Österreichs: Nina Proll. Ihre Meinungen zu #MeToo und Corona lösten Shitstorms aus – mit Folgen für Beruf und Umfeld. Sie erzählt, wie sie heute auf diese Zeit zurückblickt und was sie daraus mitgenommen hat. Woran es ihrer Meinung nach liegt, dass ihr Filmprojekt seit acht Jahren keine finanziellen Mittel vom Wiener Fond erhält, was sie zum Fall „Gunkl“ zu sagen hat und weshalb sie das Gefühl hat, „permanent medial, politisch manipuliert“ zu werden, sehen Sie in der neuen Folge „Message macht Medien“.

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