KI-Spezialist Anthropic plant Billionen-Börsengang

Zwar geht der Löwenanteil davon auf Abschreibungen im Zusammenhang mit früheren Finanzierungsrunden zurück. Das operative Minus lag aber bei acht Milliarden Dollar. Ein Grund hierfür sind die steigenden Kosten für Rechenkapazitäten, die für das Training und den Betrieb von KI benötigt werden. Sie verdreifachten sich 2025 auf 7,3 Milliarden Dollar und machen mehr als die Hälfte der Gesamtausgaben aus. In den kommenden Jahren will das Start-up insgesamt 518 Milliarden Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur investieren.