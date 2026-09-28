Rückschlag für Anthropic im Konflikt mit Pentagon

Im Konflikt mit dem US-Verteidigungsministerium um seine Einstufung als „Sicherheitsrisiko“ hat das US-Unternehmen Anthropic eine juristische Niederlage erlitten. Ein US-Berufungsgericht in Washington bestätigte die Maßnahmen gegen Anthropic. Auch wenn die KI-Firma nicht mit böser Absicht gehandelt habe, obliege es in den USA dem „Präsidenten und dem Verteidigungsminister, zu entscheiden, wie die Risiken gegeneinander abgewogen werden“, so Richter Gregory Katsas.