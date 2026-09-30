26.000 interne Dokumente der Stadt Wien erbeutet

Die erste Information über den Vorfall hat das Rathaus laut dem Wiener Chief Information Officer (CIO) Klemens Himpele über das österreichische Computer Emergency Response Team (CERT) am 9. September erhalten. Auf einem Onlineforum soll zuvor der Zugang zu einer Schwachstelle im städtischen System zum Kauf angeboten worden sein. In weiterer Folge konnte die Lücke in Zusammenarbeit mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) identifiziert und geschlossen werden.