„Unterirdisch!“ Schumacher rechnet mit Horner ab

Behauptungen über Marko sorgen für Ärger

Für Ärger sorgt auch Horner Behauptung, dass der legendäre Motorsport-Berater Helmut Marko Max Verstappen ursprünglich nicht bei Red Bull haben wollte. „Das ist ein absolutes No-Go, die Geschichte ist absolut gelogen. Angeblich habe Marko gesagt, dass Max’ Vater Jos ein Albtraum sei. Aber die Story, wie ich sie kenne, geht so: Helmut Marko hat Max im zarten Alter von elf Jahren schon mal angesprochen. Da hat Jos tatsächlich gesagt, dass ihm das zu früh sei. Und daraufhin war der Doktor ein bisschen eingeschnappt und hat gesagt: ‘Wenn der mich nicht will, dann eben nicht.‘ Jahre später ist man in der Formel 3 wieder aufeinandergetroffen und daraus ist diese Einheit geworden. Das hatte wenig mit Christian Horner zu tun. Ich weiß nicht, was da in Horners Kopf vorgeht. Man kartet nicht so nach. Ich weiß nicht, warum er das Gefühl hat, das jetzt so machen zu müssen“, stellt Schumacher klar.