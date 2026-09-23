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Menschheit in Gefahr

Anthropic-Chef warnt UNO-Sicherheitsrat vor KI

Außenpolitik
23.09.2026 23:12
Amodei hat sich häufig zu möglichen Vorteilen sowie auch Risiken geäußert, die von KI ausgehen ...
Amodei hat sich häufig zu möglichen Vorteilen sowie auch Risiken geäußert, die von KI ausgehen können.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
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Von krone.at

Führende Vertreter der Technologiebranche haben den UNO-Sicherheitsrat vor den wachsenden Gefahren durch Künstliche Intelligenz (KI) gewarnt.

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„Wenn sie schlecht verwaltet wird, glaube ich sogar, KI könnte ein Risiko für die gesamte Menschheit darstellen“, sagte der Chef des Entwicklers Anthropic, Dario Amodei, am Mittwoch vor dem 15-köpfigen Gremium. Neben Amodei sprachen OpenAI-Chef Sam Altman und der Mitbegründer von Hugging Face, Clement Delangue.

Altman forderte eine internationale Zusammenarbeit. Die wichtigsten Entscheidungen dürften nicht allein von Laboren in San Francisco getroffen werden, sondern müssten durch demokratische Prozesse gestaltet werden. Der kanadische KI-Pionier Yoshua Bengio bezeichnete die Gefahren als real und unmittelbar.

Dario Amodei
Dario Amodei(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Trump gegen globales Kontrollsystem
Regierungen weltweit ringen um die Frage einer Aufsicht über die sich rasant entwickelnden KI-Systeme. Die USA und China als dominierende Akteure sind sich uneins darüber, ob die Technologie globale Leitplanken benötigt oder weitgehend den Marktkräften überlassen werden sollte. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag vor der UN-Vollversammlung jegliche Versuche abgelehnt, ein globales Kontrollsystem für KI zu errichten. Die USA würden das Wachstum einer Technologie nicht bremsen, die größer als die Industrielle Revolution werde, sagte Trump. „Wir werden sie fördern, nicht zügeln.“ Das US-Justizministerium werde die Entwicklung jedoch genau beobachten.

Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping treffen sich am Donnerstag in Washington. Sie wollen dabei über ein Meldesystem für KI-Vorfälle sprechen, die die nationale Sicherheit berühren.

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Guterres drängt auf globale Regulierung
UN-Generalsekretär António Guterres drängt seit Langem auf eine globale Regulierung der Künstlichen Intelligenz. Er warnt davor, dass die rasanten Fortschritte Risiken bergen, die nicht ignoriert werden dürften. Damit steht er im Gegensatz zu Trumps Kurs. Der UN-Sicherheitsrat hatte sich erstmals 2023 mit den Risiken von KI befasst. China hatte damals erklärt, die Technologie dürfe nicht zu einem ungezügelten Pferd werden. Die USA warnten ihrerseits vor dem Einsatz von KI zur Zensur oder Unterdrückung von Menschen.

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