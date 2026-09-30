Neuvergabe: Vetternwirtschaft in Notariatskammer?

Die Notariatskammer für Wien, Niederösterreich und das Burgenland teilt mit, dass alle zwölf Bewerbungen „entsprechend der Notariatsordnung geprüft“ wurden – von den gewählten Vertretern der Kammer. Dieses Gremium umfasst neben dem Präsidenten zwölf Notarinnen und sechs Kandidatinnen. Der Dreier-Vorschlag sei, betont die Kammer, jedoch ohne befangene Personen, also Verwandte oder Personen, die im Notariat des Bewerbers arbeiten, erstellt worden. Und damit sei der erste Schritt dieses Auswahlverfahrens abgeschlossen.