Machtkampf um geplanten Ländergipfel in der SPÖ

Babler ging in die Gegenoffensive

SPÖ-Chef Andreas Babler lädt darin dazu ein, den Gipfel am Sonntag in Wien abzuhalten. Im Beisein Bablers und Seltenheims sollten dann die offenen Fragen rund um das Statut der Roten, wie man etwa einen Sonderparteitag ausrichten könnte, geklärt sowie die „Ereignisse der letzten Tage eingeordnet“ werden, heißt es sinngemäß. Fellner formulierte ja das Ziel, dass „alle Kandidatinnen und Kandidaten, unabhängig davon, ob sie das Amt derzeit ausüben oder sich bewerben, den Mitgliedern ihr politisches Konzept, ihr Team und ihre Strategie präsentieren.“ Drei Stunden sind dafür am Sonntag jetzt anberaumt.