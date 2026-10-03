Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Aktiv vorsorgen für Körper und Psyche

Gesund
03.10.2026 00:01
Werbung
Gesundheit aktiv gestalten: Bewegung, mentale Stärke und bewusste Ernährung bilden die Basis für ...
Gesundheit aktiv gestalten: Bewegung, mentale Stärke und bewusste Ernährung bilden die Basis für mehr Wohlbefinden und Lebensqualität.(Bild: Andreas Thiesz)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Gesundheit bedeutet weit mehr, als frei von Krankheit zu sein. Wer sich körperlich fit, mental ausgeglichen und leistungsfähig fühlt, schafft die besten Voraussetzungen für ein erfülltes Leben.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) unterstützt Menschen dabei, ihre Gesundheit aktiv zu stärken, Beschwerden vorzubeugen und neue Kraft für den Alltag zu gewinnen. Im Mittelpunkt stehen die drei wesentlichen Säulen einer nachhaltigen Gesundheit: Bewegung, mentale Gesundheit und Ernährung. Die GVA wurde speziell für Menschen mit Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparats entwickelt und unterstützt dabei, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

Körper und Geist sind eng miteinander verbunden
Dauerhafter Stress kann beispielsweise zu Muskelverspannungen oder Schlafstörungen führen. Umgekehrt können chronische Schmerzen die psychische Belastung erhöhen und das Wohlbefinden beeinträchtigen.

Die GVA verbindet medizinische Betreuung mit aktiven Therapieformen, Gesundheitsbildung und praktischen Impulsen für den Alltag. Ziel ist nicht nur die kurzfristige Verbesserung von Beschwerden, sondern vor allem die nachhaltige Veränderung gesundheitlicher Gewohnheiten.

Individuell abgestimmte Therapieübungen unterstützen dabei, Beweglichkeit, Kraft und Sicherheit ...
Individuell abgestimmte Therapieübungen unterstützen dabei, Beweglichkeit, Kraft und Sicherheit Schritt für Schritt zu verbessern.(Bild: Wiener Alpen/Martin Fülöp, Christian Kremsl)

Bewegung zählt zu den wirksamsten Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. Sie stärkt Muskeln, Knochen und Gelenke, verbessert die Herz-Kreislauf-Funktion und wirkt sich positiv auf die psychische Gesundheit aus. Deshalb setzt die GVA auf individuell abgestimmte Bewegungsprogramme. Aktivtherapien und Bewegung bilden die medizinische Basis des Aufenthalts. Ergänzt werden sie durch gezieltes Kraft- und Ausdauertraining sowie praktische Übungen, die auch nach dem Aufenthalt weitergeführt werden können. Ziel ist es, Freude an Bewegung zu vermitteln und langfristig gesunde Gewohnheiten zu fördern.

Gezieltes sensomotorisches Training fördert Gleichgewicht, Koordination und Körperwahrnehmung.
Gezieltes sensomotorisches Training fördert Gleichgewicht, Koordination und Körperwahrnehmung.(Bild: Andreas Thiesz)

Neben körperlicher Fitness gewinnt die mentale Gesundheit zunehmend an Bedeutung. Viele Menschen fühlen sich dauerhaft unter Zeitdruck oder leiden unter Überforderung. Die Folgen reichen von Schlafstörungen und Erschöpfung bis zu psychosomatischen Beschwerden. Die Gesundheitsvorsorge Aktiv widmet diesem Thema daher einen eigenen Schwerpunkt.

Workshops, Gesprächsforen und praktische Übungen helfen, Stress besser zu verstehen und Strategien zur Bewältigung zu entwickeln. Entspannungstechniken und Methoden zur Stärkung der persönlichen Widerstandskraft unterstützen dabei, die eigenen Ressourcen bewusster wahrzunehmen und zu nutzen.

Die GVA setzt auf aktive Mitarbeit und nachhaltige Verhaltensänderung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschäftigen sich mit Bewegung, Ernährung sowie mentaler Gesundheit und erhalten konkrete Werkzeuge für den Alltag. Denn Gesundheit entsteht nicht in wenigen Wochen, sondern durch viele kleine Entscheidungen jeden Tag. Wer versteht, wie Bewegung, Ernährung, Schlaf und Stressmanagement zusammenwirken, kann seine Gesundheit langfristig positiv beeinflussen.

Hotelaufenthalt gewinnen

Gönnen Sie sich eine Auszeit für Körper und Seele: Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von drei Wochenendaufenthalten für zwei Personen inklusive Vollpension in einem Betrieb der Partnerschaft „Beste Gesundheit“. Nehmen Sie teil unter:  www.beste-gesundheit.at/gewinnspiel

Teilnahmeschluss: 31.10.2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gutschein kann in den Beste Gesundheit-Betrieben eingelöst werden. Ausgenommen sind das Lebens.Resort Ottenschlag sowie die Lebens.Med Zentren Bad Erlach und St. Pölten.

Im Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau besteht die Möglichkeit, eine dreiwöchige Gesundheitsvorsorge Aktiv zu absolvieren. Das multiprofessionelle Team begleitet die Gäste mit individuell abgestimmten Therapie- und Gesundheitsprogrammen und unterstützt sie dabei, neue Wege zu mehr Gesundheit und Lebensqualität zu finden.

Trixi Schuba, Olympiasiegerin (1972), Europa- und Weltmeisterin (1971 und 1972) im Eiskunstlauf, ...
Trixi Schuba, Olympiasiegerin (1972), Europa- und Weltmeisterin (1971 und 1972) im Eiskunstlauf, genießt ihren GVA-Aufenthalt im Gesundheitsresort Königsberg.(Bild: Andreas Thiesz)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren zudem von der langjährigen Erfahrung des Teams im psychosozialen Bereich. Hunde sind im Gesundheitsresort Königsberg im Rahmen der GVA willkommen.

Wer Interesse an einer GVA hat, kann die medizinische Notwendigkeit mit seinem Haus- oder Facharzt besprechen. Der Antrag wird gemeinsam ausgefüllt und beim zuständigen Versicherungsträger eingereicht. Das Gesundheitsresort Königsberg kann dabei als gewünschte Einrichtung angegeben werden.

Aktiv in eine bessere Zukunft
Die Gesundheitsvorsorge Aktiv bietet die Möglichkeit, sich gezielt Zeit für die eigene Gesundheit zu nehmen, neue Impulse zu erhalten und langfristig von einem gesünderen Lebensstil zu profitieren. Wer Körper und Psyche gleichermaßen stärkt, schafft eine wertvolle Grundlage für mehr Lebensfreude, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden.

Das Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau steht für höchste medizinische Kompetenz und ...
Das Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau steht für höchste medizinische Kompetenz und optimale Betreuung inmitten der Natur.(Bild: Gesundheitsresort Königsberg)

Gesundheitsresort Königsberg
Das Gesundheitsresort Königsberg bietet seit über 45 Jahren ein ganzheitliches Gesundheitskonzept. Schwerpunkte sind Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA), Stütz- und Bewegungsapparat, psychosoziale Gesundheit sowie Gefäße und Durchblutung. Neben GVA-, Kur- und Reha-Aufenthalten sind auch private Gesundheitsaufenthalte möglich. Regionale Haubenküche, Wohlfühlatmosphäre und die Naturlandschaft der Buckligen Welt ergänzen das Angebot. Das Gesundheitsresort ist Vertragspartner der Österreichischen Sozialversicherungen und Partnerbetrieb von Beste Gesundheit.

Gesundheitsresort Königsberg – Gesundheit ganzheitlich erleben.
Gesundheitsresort Königsberg – Gesundheit ganzheitlich erleben.(Bild: Gesundheitsresort Königsberg)

Informationen und Buchung

Gesundheitsresort Königsberg

Am Kurpark 1

2853 Bad Schönau

T:  02646/8251-0

E:  info@gkbs.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund
03.10.2026 00:01
Loading

krone.tv

Gesundheit von innen
Wie wir Gene und Darm beeinflussen können
Lungenfibrose
Die stille Erkrankung früh erkennen
Menstruation
Was Frauen über ihren Zyklus wissen sollten
Bewegung und Impfungen
Das ist der Schlüssel zum gesunden Altern
Klein, aber mächtig
Schilddrüse: Heimlicher Taktgeber unseres Körpers
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
135.283 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
102.757 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
101.938 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2165 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1017 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Innenpolitik
Spritpreis, E-Mopeds, Pakete: Das gilt ab sofort
708 mal kommentiert
Seit dem heutigen Donnerstag, 1. Oktober, gelten neue Regeln für E-Mopeds (Symbolbild).
Mehr Gesund
WERBUNG
Aktiv vorsorgen für Körper und Psyche
Neues Buch:
Reinhard Haller: „Darum macht Wandern glücklich“
Mangel an Hilfen?
Immer mehr Gesundheits-Apps kommen auf den Markt
Krone Plus Logo
Mut zum Nichtstun
Füße hoch! Warum Sie fleißiger faulenzen sollten
Krone Plus Logo
Masterstudium startet
Neue Ära: So werden Sie ab jetzt Psychotherapeut

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf