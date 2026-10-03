Aktiv vorsorgen für Körper und Psyche

Gesundheit bedeutet weit mehr, als frei von Krankheit zu sein. Wer sich körperlich fit, mental ausgeglichen und leistungsfähig fühlt, schafft die besten Voraussetzungen für ein erfülltes Leben.
Die Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) unterstützt Menschen dabei, ihre Gesundheit aktiv zu stärken, Beschwerden vorzubeugen und neue Kraft für den Alltag zu gewinnen. Im Mittelpunkt stehen die drei wesentlichen Säulen einer nachhaltigen Gesundheit: Bewegung, mentale Gesundheit und Ernährung. Die GVA wurde speziell für Menschen mit Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparats entwickelt und unterstützt dabei, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.
Körper und Geist sind eng miteinander verbunden
Dauerhafter Stress kann beispielsweise zu Muskelverspannungen oder Schlafstörungen führen. Umgekehrt können chronische Schmerzen die psychische Belastung erhöhen und das Wohlbefinden beeinträchtigen.
Die GVA verbindet medizinische Betreuung mit aktiven Therapieformen, Gesundheitsbildung und praktischen Impulsen für den Alltag. Ziel ist nicht nur die kurzfristige Verbesserung von Beschwerden, sondern vor allem die nachhaltige Veränderung gesundheitlicher Gewohnheiten.
Bewegung zählt zu den wirksamsten Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. Sie stärkt Muskeln, Knochen und Gelenke, verbessert die Herz-Kreislauf-Funktion und wirkt sich positiv auf die psychische Gesundheit aus. Deshalb setzt die GVA auf individuell abgestimmte Bewegungsprogramme. Aktivtherapien und Bewegung bilden die medizinische Basis des Aufenthalts. Ergänzt werden sie durch gezieltes Kraft- und Ausdauertraining sowie praktische Übungen, die auch nach dem Aufenthalt weitergeführt werden können. Ziel ist es, Freude an Bewegung zu vermitteln und langfristig gesunde Gewohnheiten zu fördern.
Neben körperlicher Fitness gewinnt die mentale Gesundheit zunehmend an Bedeutung. Viele Menschen fühlen sich dauerhaft unter Zeitdruck oder leiden unter Überforderung. Die Folgen reichen von Schlafstörungen und Erschöpfung bis zu psychosomatischen Beschwerden. Die Gesundheitsvorsorge Aktiv widmet diesem Thema daher einen eigenen Schwerpunkt.
Workshops, Gesprächsforen und praktische Übungen helfen, Stress besser zu verstehen und Strategien zur Bewältigung zu entwickeln. Entspannungstechniken und Methoden zur Stärkung der persönlichen Widerstandskraft unterstützen dabei, die eigenen Ressourcen bewusster wahrzunehmen und zu nutzen.
Die GVA setzt auf aktive Mitarbeit und nachhaltige Verhaltensänderung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschäftigen sich mit Bewegung, Ernährung sowie mentaler Gesundheit und erhalten konkrete Werkzeuge für den Alltag. Denn Gesundheit entsteht nicht in wenigen Wochen, sondern durch viele kleine Entscheidungen jeden Tag. Wer versteht, wie Bewegung, Ernährung, Schlaf und Stressmanagement zusammenwirken, kann seine Gesundheit langfristig positiv beeinflussen.
Gönnen Sie sich eine Auszeit für Körper und Seele: Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von drei Wochenendaufenthalten für zwei Personen inklusive Vollpension in einem Betrieb der Partnerschaft „Beste Gesundheit“. Nehmen Sie teil unter: www.beste-gesundheit.at/gewinnspiel
Teilnahmeschluss: 31.10.2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gutschein kann in den Beste Gesundheit-Betrieben eingelöst werden. Ausgenommen sind das Lebens.Resort Ottenschlag sowie die Lebens.Med Zentren Bad Erlach und St. Pölten.
Im Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau besteht die Möglichkeit, eine dreiwöchige Gesundheitsvorsorge Aktiv zu absolvieren. Das multiprofessionelle Team begleitet die Gäste mit individuell abgestimmten Therapie- und Gesundheitsprogrammen und unterstützt sie dabei, neue Wege zu mehr Gesundheit und Lebensqualität zu finden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren zudem von der langjährigen Erfahrung des Teams im psychosozialen Bereich. Hunde sind im Gesundheitsresort Königsberg im Rahmen der GVA willkommen.
Wer Interesse an einer GVA hat, kann die medizinische Notwendigkeit mit seinem Haus- oder Facharzt besprechen. Der Antrag wird gemeinsam ausgefüllt und beim zuständigen Versicherungsträger eingereicht. Das Gesundheitsresort Königsberg kann dabei als gewünschte Einrichtung angegeben werden.
Aktiv in eine bessere Zukunft
Die Gesundheitsvorsorge Aktiv bietet die Möglichkeit, sich gezielt Zeit für die eigene Gesundheit zu nehmen, neue Impulse zu erhalten und langfristig von einem gesünderen Lebensstil zu profitieren. Wer Körper und Psyche gleichermaßen stärkt, schafft eine wertvolle Grundlage für mehr Lebensfreude, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden.
Gesundheitsresort Königsberg
Das Gesundheitsresort Königsberg bietet seit über 45 Jahren ein ganzheitliches Gesundheitskonzept. Schwerpunkte sind Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA), Stütz- und Bewegungsapparat, psychosoziale Gesundheit sowie Gefäße und Durchblutung. Neben GVA-, Kur- und Reha-Aufenthalten sind auch private Gesundheitsaufenthalte möglich. Regionale Haubenküche, Wohlfühlatmosphäre und die Naturlandschaft der Buckligen Welt ergänzen das Angebot. Das Gesundheitsresort ist Vertragspartner der Österreichischen Sozialversicherungen und Partnerbetrieb von Beste Gesundheit.
Gesundheitsresort Königsberg
Am Kurpark 1
2853 Bad Schönau
T: 02646/8251-0
E: info@gkbs.at