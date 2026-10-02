Keine Beute beim Premierenflug der Adler

Eine Konstante seit vielen Jahren ist aber geblieben: Graz-Trainer Ervin Dragsic „überlebte“ den Um- bzw. Neuaufbau und dirigierte gestern Shackleford und Co. bei der Heimpremiere. „Ich bin selbst gespannt, was heute passiert“, war der Slowene vor dem Aufwurf auch neugierig, wie und ob seine Truppe die Nerven im Zaum halten würde können.Erstes Derby steht anWas nach einem Stotter-Start, bei dem man Gegner Traiskirchen in der Defensive viel zu sehr gewähren ließ, im Laufe der Partie dann auch besser gelang. Trotz starker Aufholjagd im letzten Viertel, die beinahe mit einem Dreipunkter von Guerra im Finish gekrönt wurde, blieben die Adler diesmal ohne Beute – 82:85.