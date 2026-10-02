Arzt scheiterte bereits das 2. Mal bei Hinrichtung

Personal scheiterte an intravenösem Zugang

Nun kam ans Licht, dass der verantwortliche Arzt schon einmal bei einer Hinrichtung versagte: Dr. Mark Fowler sollte am 21. Mai auch die Hinrichtung des Dreifach-Mörders Tony Carruthers beaufsichtigen. Doch nachdem das medizinische Personal über eine Stunde lang vergeblich versucht hatte, eine Nadel einzuführen, um einen zusätzlichen intravenösen Zugang und einen zentralen Venenkatheter zu legen, musste das Vorhaben abgebrochen werden, wie NBC News berichtete.