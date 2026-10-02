Salzburgs Regionalliga-Klubs bleiben torlos

Langsam, aber sicher scheint das System von Tomislav Jonjic in Seekirchen zu greifen. Die Flachgauer kamen am Freitag gegen das Regionalliga-Topteam Gurten zu einem 0:0-Unentschieden und sicherten sich damit den dritten Sieg in Folge. Zudem kassierte man seit 270 Minuten kein einziges Gegentor. „Die Mannschaft hat gut gekämpft und sich das auch verdient“, sagte Seekirchens Cheftrainer nach der Partie, die man in der Schlussphase auch hätte gewinnen können. „Vielleicht müssen wir da auch ein Tor machen.“ Aaron Boold Volkert lobte unterdessen Torhüter Severin Heuberger. „Er hat uns hier und da den Hintern gerettet“, meinte der Techniker.