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Immerhin ein Punkt

Salzburgs Regionalliga-Klubs bleiben torlos

Sport
02.10.2026 21:56
Seekirchens Schaurecker kam mit den Flachgauern zu einem Remis.
Seekirchens Schaurecker kam mit den Flachgauern zu einem Remis.(Bild: Daniel Krug)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

In der Regionalliga Nord blieben Salzburgs Vertreter am Freitagabend ohne Torerfolg. Während Seekirchen gegen Topteam Gurten wenigstens einen Punkt ergatterte, blieb Schlusslicht Saalfelden gegen Bad Schallerbach komplett ohne Ertrag. Die Pinzgauer gingen daheim mit 0:3 unter. 

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Langsam, aber sicher scheint das System von Tomislav Jonjic in Seekirchen zu greifen. Die Flachgauer kamen am Freitag gegen das Regionalliga-Topteam Gurten zu einem 0:0-Unentschieden und sicherten sich damit den dritten Sieg in Folge. Zudem kassierte man seit 270 Minuten kein einziges Gegentor. „Die Mannschaft hat gut gekämpft und sich das auch verdient“, sagte Seekirchens Cheftrainer nach der Partie, die man in der Schlussphase auch hätte gewinnen können. „Vielleicht müssen wir da auch ein Tor machen.“ Aaron Boold Volkert lobte unterdessen Torhüter Severin Heuberger. „Er hat uns hier und da den Hintern gerettet“, meinte der Techniker.

Saalfelden geht gegen Bad Schallerbach unter
Der Hintern auf Grundeis geht hingegen den Kickern des FC Pinzgau. Die Saalfeldener unterlagen Bad Schallerbach mit 0:3 und bleiben damit am Tabellenende der Regionalliga Nord.

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Schon heute geht’s in der Nordliga weiter. Grödig trifft beim Debüt von Neo-Trainer Hannes Schützinger auf Dietach. „Wir haben in dieser Woche gut trainiert und uns bestens auf den Gegner vorbereitet. Die Jungs sind top motiviert“, sagte der Coach.

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Bitter: Kapitän Robert Völkl brach sich im Training den Unterarm und wurde am Freitag bereits operiert. Kellerkind Hallein muss zu Topteam Wallern und kämpft mit zahlreichen Ausfällen. „Ein Sieg wäre eine Sensation. Deshalb hoffe ich, dass wir locker in die Partie gehen“, meinte Trainer Lessacher. Für Leader Grünau geht es gegen die Amateure aus Ried.

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