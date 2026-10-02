Eisbullen mit Note „genügend“ in Vorarlberg

Pflicht erfüllt, Glanz vermisst! Die Eisbullen mühten sich beim Nachzügler Pioneers Vorarlberg zu einem 4:1-Erfolg und feierten damit den zweiten Liga-Sieg der Saison. Spielerisch blieb bei der Truppe von Trainer Alan Letang aber weiter vieles Stückwerk. Thomas Raffl konnte verletzungsbedingt nicht teilnehmen.
Wäre die ICE Hockey League-Partie der Eisbullen bei den Pioneers Vorarlberg eine Schularbeit gewesen, hätte Salzburg dafür die Note „genügend“ bekommen. Denn die Pflichtaufgabe gegen den Nachzügler wurde mit einem 4:1-Sieg erledigt – mehr aber auch nicht. Das Spiel der Truppe von Alan Letang hat sich im Vergleich zur Bozen-Partie nur leicht verbessert. Fehlpässe und Schlampereien waren weiterhin ein stetiger Begleiter.
„Ich bin mit dem Einsatz sehr zufrieden, es ist momentan sehr schwer für uns. Wir müssen in jedem Spiel kämpfen“, erklärte Peter Schneider. Der das Kapitänsamt übernahm, da sich Thomas Raffl am Oberkörper verletzte, auch am Sonntag gegen Milano fehlen wird. Dafür feierte sein Bruder Michael in Feldkirch seine Rückkehr. Der Ex-NHLer und die 1292 Zuschauer sahen eine Partie, die man auch gut als Einschlafhilfe hätte verkaufen können.
Poisson und Schneider (in Überzahl) sorgten für die 2:0-Führung. Im dritten Drittel überraschte Summer mit einem Schuss nicht nur die Defensive, sondern auch Goalie Tolvanen – 1:2. Böhm (erster Saisontreffer) und erneut Schneider (Schuss ins leere Tor) stellten den 4:1-Endstand und den zweiten Liga-Sieg in dieser Saison sicher.
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