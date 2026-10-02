Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4:1-Sieg in Feldkirch

Eisbullen mit Note „genügend“ in Vorarlberg

Sport
02.10.2026 22:23
Mathias Böhm (M.) erzielte seinen ersten Saison-Treffer.
Mathias Böhm (M.) erzielte seinen ersten Saison-Treffer.(Bild: Bernd Feil - EC Red Bull Salzburg)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Pflicht erfüllt, Glanz vermisst! Die Eisbullen mühten sich beim Nachzügler Pioneers Vorarlberg zu einem 4:1-Erfolg und feierten damit den zweiten Liga-Sieg der Saison. Spielerisch blieb bei der Truppe von Trainer Alan Letang aber weiter vieles Stückwerk. Thomas Raffl konnte verletzungsbedingt nicht teilnehmen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wäre die ICE Hockey League-Partie der Eisbullen bei den Pioneers Vorarlberg eine Schularbeit gewesen, hätte Salzburg dafür die Note „genügend“ bekommen. Denn die Pflichtaufgabe gegen den Nachzügler wurde mit einem 4:1-Sieg erledigt – mehr aber auch nicht. Das Spiel der Truppe von Alan Letang hat sich im Vergleich zur Bozen-Partie nur leicht verbessert. Fehlpässe und Schlampereien waren weiterhin ein stetiger Begleiter.

„Ich bin mit dem Einsatz sehr zufrieden, es ist momentan sehr schwer für uns. Wir müssen in jedem Spiel kämpfen“, erklärte Peter Schneider. Der das Kapitänsamt übernahm, da sich Thomas Raffl am Oberkörper verletzte, auch am Sonntag gegen Milano fehlen wird. Dafür feierte sein Bruder Michael in Feldkirch seine Rückkehr. Der Ex-NHLer und die 1292 Zuschauer sahen eine Partie, die man auch gut als Einschlafhilfe hätte verkaufen können.

Lesen Sie auch:
Lukas Pertl trainierte zuletzt in Livigno in der Höhe.
Sport Tv Logo
Weltcup in Italien
Viele Wege führen für Triathlon-Brüder nach Rom
02.10.2026

Poisson und Schneider (in Überzahl) sorgten für die 2:0-Führung. Im dritten Drittel überraschte Summer mit einem Schuss nicht nur die Defensive, sondern auch Goalie Tolvanen – 1:2. Böhm (erster Saisontreffer) und erneut Schneider (Schuss ins leere Tor) stellten den 4:1-Endstand und den zweiten Liga-Sieg in dieser Saison sicher.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
02.10.2026 22:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
134.766 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
102.121 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
93.879 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2163 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1268 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Innenpolitik
Spritpreis, E-Mopeds, Pakete: Das gilt ab sofort
708 mal kommentiert
Seit dem heutigen Donnerstag, 1. Oktober, gelten neue Regeln für E-Mopeds (Symbolbild).

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf