Eisbullen mit Note „genügend“ in Vorarlberg

„Ich bin mit dem Einsatz sehr zufrieden, es ist momentan sehr schwer für uns. Wir müssen in jedem Spiel kämpfen“, erklärte Peter Schneider. Der das Kapitänsamt übernahm, da sich Thomas Raffl am Oberkörper verletzte, auch am Sonntag gegen Milano fehlen wird. Dafür feierte sein Bruder Michael in Feldkirch seine Rückkehr. Der Ex-NHLer und die 1292 Zuschauer sahen eine Partie, die man auch gut als Einschlafhilfe hätte verkaufen können.