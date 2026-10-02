Traiskirchen und Kapfenberg weiter ungeschlagen!

Die Traiskirchen Lions und die Bulls Kapfenberg haben auch ihr jeweils zweites Spiel in der neuen Saison der win2day Basketball Superliga gewonnen!
Die Niederösterreicher, die bei UBSC Graz 2:17 Minuten vor dem Ende bereits zweistellig (83:72) vorangelegen waren, setzten sich am Ende knapp mit 85:82 durch und verteidigten die Tabellenführung.
Titelverteidiger Kapfenberg, der ohne den am Knöchel verletzten US-Legionär Alec Oglesby antrat, gewann bei den Eisenstadt Dragonz dank einer starken Offensivleistung mit 108:88. Die Steirer verwerteten 17 ihrer 35 Dreipunkte-Würfe. Zacheus Darko-Kelly, der sieben seiner zehn Distanzwürfe traf, war mit 25 Zählern bester Scorer der Begegnung.
Kufstein Towers verlieren auch zweites Spiel
Der SKN St. Pölten Basketball gestaltete, nachdem man am Auftaktwochenende spielfrei gewesen war, sein erstes Saisonspiel erfolgreich: Die Niederösterreicher besiegten die Kufstein Towers mit 85:77. Neuzugang Jaylen Bates legte 27 Punkte auf. Der Liga-Newcomer aus Tirol, der Guard Jose Placer-Diaz verletzungsbedingt vorgab, musste auch in seinem zweiten Spiel eine Niederlage einstecken.
Mit den BK Dukes war am Freitagabend auch das dritte Team aus Niederösterreich siegreich: Klosterneuburg lag bei den Flyers Wels knapp sechs Minuten vor dem Ende bereits mit 69:79 zurück, ehe das Team um Nationalteam-Youngster Nico Zeleznik (22 PTS, 6 AS) das Spiel mit einem finalen 17:2-Run zu seinen Gunsten drehte. Der amtierende Cupsieger Wels musste damit auch in seiner zweiten Saisonbegegnung eine Niederlage hinnehmen.
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