Traiskirchen und Kapfenberg weiter ungeschlagen!

Mit den BK Dukes war am Freitagabend auch das dritte Team aus Niederösterreich siegreich: Klosterneuburg lag bei den Flyers Wels knapp sechs Minuten vor dem Ende bereits mit 69:79 zurück, ehe das Team um Nationalteam-Youngster Nico Zeleznik (22 PTS, 6 AS) das Spiel mit einem finalen 17:2-Run zu seinen Gunsten drehte. Der amtierende Cupsieger Wels musste damit auch in seiner zweiten Saisonbegegnung eine Niederlage hinnehmen.