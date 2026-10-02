Streit in SPÖ: Marterbauer will nur zwei Dinge

Finanzminister kritisiert Zeiler scharf

Hart ins Gericht ging Marterbauer mit Medienmanager Gerhard Zeiler. Dieser schade der SPÖ mit seiner aktuellen Obmanndebatte. „Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt einen Wechsel vorbringt, ich verstehe auch die inhaltliche Argumentation nicht.“

Da Zeiler unlängst der SPÖ auch mangelnde Wirtschaftskompetenz vorgehalten hatte, fühle sich Marterbauer auch persönlich angesprochen. „Die SPÖ ist die Partei, die die höchste Wirtschaftskompetenz hat“, konterte Marterbauer. Er verwies auf zahlreiche Initiativen der aktuellen Regierung (Budgetsanierungsmaßnahmen, Strompreis-, Miet- und Spritpreisbremse bzw. die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel).