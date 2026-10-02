Deutscher Altkanzler bekommt neuen Job in Russland

EU lehnt Schröder als Vermittler Moskaus ab

Schröder hatte sich stets für engere Energiebeziehungen zu Russland eingesetzt und war unter anderem für den staatlichen Ölkonzern Rosneft sowie die Gaspipeline-Projekte Nord Stream tätig. Putin hatte Anfang des Jahres erklärt, Schröder sei sein bevorzugter Ansprechpartner für Gespräche über eine neue europäische Sicherheitsordnung. Die Europäische Union lehnte diese Idee ab. Im Juni hatten sich die beiden im Kreml zu einem Gespräch unter vier Augen getroffen.