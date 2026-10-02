Deutscher Altkanzler bekommt neuen Job in Russland

Mit seiner Weigerung, den russischen Kriegstreiber Wladimir Putin zu verurteilen, hatte sich Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) in Deutschland isoliert. Nun hat der 82-Jährige einen Posten im Aufsichtsrat der russischen Supermarktkette Globus ergattert: Er werde eine „Bereicherung“ sein, heißt es.
Das Unternehmen Hyperglobus teilte am Freitag, dass der 82-Jährige die strategische Entwicklung des Unternehmens unterstützen werde. Gleichzeitig soll Schröder in die übergreifende Führung eingebunden werden.
Eigentümer begeistert
„Dank seines langjährigen Engagements im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben Russlands wird er eine ideale Bereicherung für den Vorstand sein und uns dabei helfen, unseren dialogorientierten Ansatz fortzusetzen“, erklärte Hyperglobus-Eigentümer Thomas Bruch, früher Chef der gleichnamigen deutschen Supermarkt-Kette.
Schröders enge Kontakte zu Putin
Schröder pflegt seit seiner Amtszeit als Bundeskanzler von 1998 bis 2005 eine enge Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dafür wird er spätestens seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022 in Deutschland massiv kritisiert. Wegen seiner Weigerung, Putin zu verurteilen, hatte der Bundestag dem SPD-Politiker sein steuerfinanziertes Büro gestrichen.
Schröder erklärte nun, es sei wichtig, dass Unternehmer wie Thomas Bruch und Firmen wie Globus weiterhin wirtschaftliche Beziehungen nach Russland pflegten und in dem Land investierten. „Dies ist besonders wichtig in einem so grundlegenden Bereich wie der Sicherung der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung.“
Mehr als 20 Supermärkte in Russland
Das russische Geschäft war 2025 aus der deutschen Globus Holding ausgegliedert worden. Die mehr als 20 Supermärkte nutzen jedoch weiterhin den bekannten Markennamen. Die Personalie folgt kurz nach einer Entscheidung der Regierung in Moskau, die russischen Vermögenswerte des deutschen Handelskonzerns Metro unter vorübergehende staatliche Verwaltung zu stellen.
EU lehnt Schröder als Vermittler Moskaus ab
Schröder hatte sich stets für engere Energiebeziehungen zu Russland eingesetzt und war unter anderem für den staatlichen Ölkonzern Rosneft sowie die Gaspipeline-Projekte Nord Stream tätig. Putin hatte Anfang des Jahres erklärt, Schröder sei sein bevorzugter Ansprechpartner für Gespräche über eine neue europäische Sicherheitsordnung. Die Europäische Union lehnte diese Idee ab. Im Juni hatten sich die beiden im Kreml zu einem Gespräch unter vier Augen getroffen.
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