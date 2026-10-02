Bitter! Österreich wird die U21-EM wohl verpassen

Sonst spielten aber nur noch die Heimischen, die sich gegen nun tief stehende Dänen ein klares Übergewicht erarbeiteten. Ein Schuster-Abschluss fiel noch zu schwach aus (52.). Dafür lenkte „Joker“ Kojzek einen Weinhandl-Schuss sehenswert mit der Ferse zum Ausgleich ab. Die ÖFB-Druckphase nahm nicht ab, die Dänen hatten große Probleme. Wurmbrand vergab am Fünfer nach einem Zuspiel von Adewumi in Richtung zweite Stange kläglich (72.). Bajlicz schoss daneben (80.). Im Finish lag auf beiden Seiten der Siegtreffer in der Luft, fiel aber nicht mehr, auch da ein Puczka-Freistoß das Tor verfehlte (98.). Damit gab es wie im vergangenen Oktober keinen Gewinner.