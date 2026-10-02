Geldstrafe für Minister wegen Video mit Häftling

Die Entscheidung, die die Nachrichtenagentur AFP am Freitag einsehen konnte, fiel demnach nicht aufgrund des Inhalts, sondern wegen Verletzung der Wahlkampfregeln. Israel wählt am 27. Oktober ein neues Parlament.

In dem im vergangenen Monat im Onlinedienst X veröffentlichten Video war zu sehen, wie Ben-Gvir einen verurteilten Funktionär der radikalislamischen Terrormiliz Hamas, Hassan Salameh, in einer Gefängniszelle bedroht. „Ich möchte dich töten, ich möchte dir den Tod bringen“, sagt der Minister zu Salameh, der still dasteht und gebrechlich wirkt.