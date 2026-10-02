DFB-Goalie bleibt nach Crash regungslos liegen!

Bange Momente beim Duell von Bayer Leverkusen und Werder Bremen in Deutschlands Frauen-Bundesliga: Bei einem heftigen Zusammenprall mit einer Gegenspielerin hat sich Leverkusen-Torfrau Rafaela Borggräfe so schwer verletzt, dass ihre Auswechslung notwendig geworden ist!
Was passiert war: Im Ulrich-Haberland-Stadion zu Leverkusen ward gerade Minute 22 angebrochen, als ein Freistoß der Bremerinnen in den Strafraum der Heimischen segelte. Die 26-jährige Borggräfe, Teamkameradin der Österreicherin Claudia Wenger, wollte den Ball wegfausten, prallte bei dem Versuch allerdings mit voller Wucht gegen die Werder-Spielerin Michelle Ulbrich.
Gelbe Karte und Elfmeter
Während diese nach kurzer Benommenheit selbstständig wieder aufstehen konnte, blieb die Leverkusen-Keeperin liegen – und musste noch an Ort und Stelle von Rettungskräften versorgt werden. Fünf Minuten lang wurde sie behandelt, bis klar war: Sie konnte nicht mehr weitermachen! Noch bitterer: Da die Schiedsrichterin die Aktion von Borggräfe als Foul bewertete, sah diese darüber hinaus noch die Gelbe Karte und es gab einen Elfmeter.
Obwohl dieser von Luna Vanzeir verwertet wurde (26.) und Werder wenig später durch Michelle Weiss sogar 2:0 (31.) in Führung ging, gab es am Ende dennoch einen Heimsieg für Leverkusen. Cornelia Kramer mit einem Doppelschlag (54., 56.) sowie Lobke Loonen (81.) ließen die früh im Spiel noch schwer geschockten Heimischen doch noch über einen Dreier jubeln ...
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