DFB-Goalie bleibt nach Crash regungslos liegen!

Gelbe Karte und Elfmeter

Während diese nach kurzer Benommenheit selbstständig wieder aufstehen konnte, blieb die Leverkusen-Keeperin liegen – und musste noch an Ort und Stelle von Rettungskräften versorgt werden. Fünf Minuten lang wurde sie behandelt, bis klar war: Sie konnte nicht mehr weitermachen! Noch bitterer: Da die Schiedsrichterin die Aktion von Borggräfe als Foul bewertete, sah diese darüber hinaus noch die Gelbe Karte und es gab einen Elfmeter.