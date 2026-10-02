Auf Heiratsantrag folgt Duell mit großem Rivalen

Für Eisbär Ivan Korecky sind es ereignisreiche Tage in Zell. Der Verteidiger des Eishockey-Zweitligisten wechselte im Sommer von ICE Hockey League-Klub Vorarlberg in die Bergstadt und hat sich am Zeller See bereits bestens eingelebt. Nämlich so gut, dass er seiner Michaela am vergangenen Sonntag über den Dächern der Stadt einen Heiratsantrag machte. „Das wird mir sicherlich einen ordentlichen Schub geben“, sagte der 27-jährige gebürtige Freistädter.