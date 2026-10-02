Neue Langstrecken-Flieger für die AUA wackeln

Weil Österreich für Fluggesellschaften als Standort sehr teuer ist, könnten die Austrian Airlines bei den Maschinen der Mutter Lufthansa, die ab Mitte 2027 für die AUA geplant waren, das Nachsehen haben. Bekanntlich will die Fluglinie bis ins Jahr 2029 die alten Boeing 767 sowie die Boeing 777 gegen die neuen 787-Dreamliner-Modelle tauschen. Drei dieser fortschrittlichen und kerosinsparenden Maschinen sind bereits im Einsatz, zwei kommen bis Jahresende und zwei weitere bis Mitte 2027 hinzu.