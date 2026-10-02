Geld-Versprechen entpuppt sich als gemeine Falle

Opfer eines Phishing-Betrugs wurde ein Tiroler (66) in Axams. Eine Fake-Nachricht im Namen seiner Sozialversicherung, in der ihm Geld versprochen wurde, wurde dem Mann zum Verhängnis. Mehr als 1000 Euro sind futsch.
Zu dem fiesen Betrug kam es am vergangenen Mittwoch. In seinem E-Mail-Account entdeckte der 66-Jährige eine täuschend echt aussehende Nachricht, die vermeintlich von seiner Sozialversicherung verschickt worden war. „Dem Opfer wurde in der Nachricht eine Gutschrift zugesprochen“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Betrügerischen Link angeklickt
Zudem wurde der Tiroler dazu aufgefordert, einen Link zu öffnen, um in weiterer Folge seine Kontodaten einzutragen. „Nachdem der 66-Jährige dieser Aufforderung nachgekommen war, erhielt er einen ,Push-TAN‘ auf seine Banking-App und bestätigte diesen.“
Anschließend wurden dem Tiroler etwas mehr als 1000 Euro abgebucht.
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