Geld-Versprechen entpuppt sich als gemeine Falle

Zu dem fiesen Betrug kam es am vergangenen Mittwoch. In seinem E-Mail-Account entdeckte der 66-Jährige eine täuschend echt aussehende Nachricht, die vermeintlich von seiner Sozialversicherung verschickt worden war. „Dem Opfer wurde in der Nachricht eine Gutschrift zugesprochen“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.