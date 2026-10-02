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KAC verliert mit 0:4 in Bozen die Tabellenführung

Eishockey
02.10.2026 22:51
Gegen den HC Bozen hat‘s für den KAC nichts zu holen gegeben ...
Gegen den HC Bozen hat‘s für den KAC nichts zu holen gegeben ...(Bild: HCB/Manfred Mair)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der KAC hat durch die zweite Niederlage in Serie die ICE-Tabellenführung an Bozen verloren!

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Die Klagenfurter unterlagen den Südtirolern am Freitag in der siebenten Runde auswärts 0:4. Der VSV verhinderte mit einem 7:2-Heimsieg gegen Mailand den möglichen Sprung des Liga-Neulings an die Spitze. Ex-Meister Salzburg gewann bei Schlusslicht Pioneers Vorarlberg 4:1. Titelverteidiger Graz verlor in Linz 2:3 nach Penaltyschießen. Die Vienna Capitals schlugen Innsbruck daheim 4:0.

Der KAC hielt in Bozen zunächst gut mit, geriet im Mitteldrittel aber 0:3 in Rückstand. Mit dem vierten Gegentreffer kurz nach Beginn des letzten Abschnitts in Unterzahl war die Niederlage des Rekordmeisters besiegelt. Die erste Saisonpleite hatten die Rotjacken zuletzt mit 2:4 daheim gegen Mailand erlitten. Die Italiener gingen beim VSV nach torlosem Startdrittel in Führung. Drei Tore der Villacher noch im Mittelabschnitt brachten jedoch die Wende. Im Schlussdrittel bauten die Adler ihren Vorsprung sogar auf 6:1 aus. Nach dem zweiten Gegentreffer fixierte Maximilian Rebernig mit seinem zweiten Tor den Endstand.

Dritte Niederlage en suite für Meister Graz
Der Titelverteidiger aus Graz spielte in Linz noch ohne seinen neuen Goalie Henri Kiviaho, Nicolas Wieser stand im Kasten. Nico Feldner (7.) brachte die 99ers voran, doch die Black Wings schlugen durch Niklas Würschl (12./PP) und Trenton Bliss (24.) zurück. Den Gästen glückte durch Nick Swaney eine halbe Minute vor Schluss aber noch das 2:2. In der Overtime blieb eine Entscheidung aus, ehe die Linzer im Penaltyschießen das bessere Ende für sich hatten. Die Grazer finden sich nach der dritten Niederlage in Serie nur auf Tabellenrang elf wieder, Linz ist vier Punkte hinter der Spitze Fünfter.

Pflichtsieg für Red Bull Salzburg
Der ehemalige Serienmeister Salzburg fuhr beim punktlosen Tabellenletzten in Feldkirch einen Pflichtsieg ein. Der zweite volle Erfolg sollte dem angezählten Neotrainer Alan Letang etwas Luft verschaffen. Nick Poisson (11.) und Peter Schneider (25./PP) besorgten für die Bullen eine 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstor von Ben Summer (43.) sorgten Mathias Böhm (53.) und erneut Schneider (59./EN) noch für klare Verhältnisse.

Matchwinner für die Capitals gegen Innsbruck waren Jeremy Gregoire und Jakob Lilja mit je zwei Treffern. Die Wiener feierten nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg, mit dem sie sich im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld hielten.

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