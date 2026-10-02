KAC verliert mit 0:4 in Bozen die Tabellenführung

Der KAC hielt in Bozen zunächst gut mit, geriet im Mitteldrittel aber 0:3 in Rückstand. Mit dem vierten Gegentreffer kurz nach Beginn des letzten Abschnitts in Unterzahl war die Niederlage des Rekordmeisters besiegelt. Die erste Saisonpleite hatten die Rotjacken zuletzt mit 2:4 daheim gegen Mailand erlitten. Die Italiener gingen beim VSV nach torlosem Startdrittel in Führung. Drei Tore der Villacher noch im Mittelabschnitt brachten jedoch die Wende. Im Schlussdrittel bauten die Adler ihren Vorsprung sogar auf 6:1 aus. Nach dem zweiten Gegentreffer fixierte Maximilian Rebernig mit seinem zweiten Tor den Endstand.