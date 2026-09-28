Welche Inhalte braucht die SPÖ für den Erfolg?

Beim Budget wolle er vor allem bei staatlichen Förderungen den Rotstift ansetzen, schließe aber Erbschafts- und Vermögenssteuer nicht kategorisch aus. Mit dem Freiraum im Budget sollen Maßnahmen gesetzt werden, um die Lebenshaltungskosten wieder zu senken. Ist das genug, um verlorene Wählerstimmen bei der nächsten Nationalratswahl wieder für die SPÖ zu gewinnen?

Wie bewerten Sie die inhaltlichen Standpunkte Gerhard Zeilers? Welche Inhalte muss die SPÖ in den Vordergrund stellen, um aus Ihrem Umfragetief auszubrechen? Gibt es Positionen, die die SPÖ für Sie alternativlos machen oder Positionen, die sie Ihrer Meinung nach unwählbar machen?



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