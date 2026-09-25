OpenAI steht vor Präsentation von neuer Hacker-KI

Der US-Softwarekonzern OpenAI will laut einem Medienbericht in den nächsten Tagen ein neues Modell für Künstliche Intelligenz (KI) mit dem Schwerpunkt Cybersicherheit vorstellen. Die Firma plane zudem die Einführung eines neuen Produkts, das Kunden bei einer sicheren und automatisierten Anwendung helfen solle.