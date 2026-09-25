OpenAI steht vor Präsentation von neuer Hacker-KI

Der US-Softwarekonzern OpenAI will laut einem Medienbericht in den nächsten Tagen ein neues Modell für Künstliche Intelligenz (KI) mit dem Schwerpunkt Cybersicherheit vorstellen. Die Firma plane zudem die Einführung eines neuen Produkts, das Kunden bei einer sicheren und automatisierten Anwendung helfen solle.
Das berichtete das Magazin „Fortune“ am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider. Das Modell mit dem Namen „GPT-6 Cyber“ – im Prinzip eine „Hacker-KI“, die IT-Sicherheitslücken aufspürt – ist bereits das vierte seiner Art heuer.
Das Modell könnte am kommenden Dienstag auf der Entwicklerkonferenz DevDay in San Francisco zusammen mit zwölf oder mehr weiteren Produkten präsentiert werden. Das Thema Cybersicherheit gewinnt in der KI-Branche zunehmend an Bedeutung, um Bedrohungen zu bekämpfen und außer Kontrolle geratene KI-Agenten einzudämmen.
OpenAI-Chef Sam Altman und der Chef des Rivalen Anthropic hatten sich erst in diesem Monat anderen Branchenführern angeschlossen und ein langsameres Tempo bei der KI-Entwicklung sowie stärkere Sicherheitsmaßnahmen gefordert. Eine Stellungnahme von OpenAI lag zunächst nicht vor.
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