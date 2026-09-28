Peter Eckl kann alles! Chefrainer und Handwerker

Die Fivers müssen sich am Samstag zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Die Margaretner unterliegen zu Hause gegen Handball Tirol, die von der Tabellenspitze lachen. In „Handball – Das Magazin“ sprechen wir mit dem langjährigen Cheftrainer der Wiener über den bisherigen Saisonverlauf, die Chancen im European Cup gegen Besiktas Istanbul zu bestehen und warum handwerkliche Tätigkeiten bei der Spielersuche wertvoll sein können.
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