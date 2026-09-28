Handball – Das Magazin

Peter Eckl kann alles! Chefrainer und Handwerker

Handball - Das Magazin
28.09.2026 16:09
0 Kommentare

Die Fivers müssen sich am Samstag zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Die Margaretner unterliegen zu Hause gegen Handball Tirol, die von der Tabellenspitze lachen. In „Handball – Das Magazin“ sprechen wir mit dem langjährigen Cheftrainer der Wiener über den bisherigen Saisonverlauf, die Chancen im European Cup gegen Besiktas Istanbul zu bestehen und warum handwerkliche Tätigkeiten bei der Spielersuche wertvoll sein können.  

Weitere Videos
Luca Munzinger spielt seit 2024 in Krems und will mit den Wachauern auch in diesem Jahr in ...
Handball – Das Magazin
Munzinger: „Die Last war auf jeden Fall vorhanden“
Handball - Das Magazin
Handball – Das Magazin
Erste Tendenzen & weiterhin Ferlacher Festspiele?
Handball - Das Magazin
Handball – Das Magazin
HLA-Premiere: „Einstellung und Kampfgeist stimmen“
Handball - Das Magazin
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf