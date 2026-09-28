„Respektabel“: Steirische SPÖ offen für Zeiler

Es ist auch kein Geheimnis, dass der frischgebackene Ehemann (letzte Woche gab er Langzeitfreundin Michaela Grubesa, nunmehr Lercher, das Jawort) nicht unbedingt zu den größten Fans von Bundesparteichef Andreas Babler zu zählen ist. Dementsprechend positiv wird in Graz auch die Initiative Zeilers bewertet: „Gerhard Zeiler ist eine ernst zu nehmende Persönlichkeit und international sehr erfolgreich in der Wirtschaft. Wenn sich jemand mit so einer Expertise und Erfahrung für die Sozialdemokratie einbringen möchte, ist das respektabel“, heißt es aus der steirischen SPÖ.