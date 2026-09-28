Fürstin Charlène elegant in Weiß bei Papst in Metz

Das Besondere an dem Outfit war aber die helle Farbe. Während die Präsidentengattin mit Schwarz auf die traditionelle und formelle Farbe für Treffen mit dem Papst trug, unterstrich Charlène in Weiß, dass sie zu jenen Königlichen gehört, die als einziges das „Privilège du blanc“, das Privileg des Weiß haben.