Fürstin Charlène elegant in Weiß bei Papst in Metz

Ein Auftritt wie aus dem royalen Modebilderbuch! Fürstin Charlène von Monaco bewies am Montag in Metz einmal mehr ihr Gespür für elegante Looks. Beim Treffen mit Papst Leo XIV. erschien sie an der Seite von Fürst Albert in einem eleganten cremeweißen Dior-Ensemble.
Sechs Monate nach dem Besuch des Papstes im Fürstentum traf das monegassische Paar das Oberhaupt der katholischen Kirche am Montag erneut. Das Paar war nach Metz in Frankreich angereist, um das Ende der viertägigen Frankreichreise von Leo XIV. mitzuerleben.
Dior von Kopf bis Fuß: Charlène begeistert in Weiß
Im Kongresszentrum Robert Schuman wurden Albert und Charlène vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte Macron empfangen. Während Brigitte Macron ein schwarzes Kleid trug, hatte sich Charlène für einen ausgesprochen eleganten, cremeweißen Zweiteiler von Dior entschieden.
Die Fürstin trug eine kurze, bestickte Jacke im angesagten Cropped-Stil aus Wolle und Seide. Dazu kombinierte sie eine weiße Hose und elegante Pumps.
Auch bei den Accessoires blieb sie ihrer Linie treu. Eine Dior-Tasche vom Modell „Lady D-Joy“ in Weiß rundete den Look ab. Das charakteristische Cannage-Muster und die auffälligen D.I.O.R.-Metallanhänger machten das edle Accessoire zum Blickfang.
Das Besondere an dem Outfit war aber die helle Farbe. Während die Präsidentengattin mit Schwarz auf die traditionelle und formelle Farbe für Treffen mit dem Papst trug, unterstrich Charlène in Weiß, dass sie zu jenen Königlichen gehört, die als einziges das „Privilège du blanc“, das Privileg des Weiß haben.
Das weiße Kleidungsprivileg ist ausschließlich bestimmten katholischen Königinnen und Fürstinnen vorbehalten. Es gilt als besondere Auszeichnung und unterstreicht ihre Verbundenheit mit der katholischen Kirche.
Im Kongresszentrum Robert Schuman stand die Begegnung unter dem Motto „An den Wurzeln Europas – für Frieden und Einheit“.
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