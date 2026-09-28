Was Nähmaschinen und KI-Werkzeuge gemeinsam haben

„Es gab in England aber das Bewusstsein, dass diese Entwicklung auch in Amerika stattfindet und letztendlich günstigere Schuhe von dort auf den heimischen Markt kommen. Die Wahl bestand nicht zwischen der Einführung oder Nicht-Einführung, sondern zwischen der Einführung oder dem Verlust der Branche“, ist die Forscherin überzeugt. Auch hier gebe es Parallelen zur heutigen Zeit: „Amerika kann es sich nicht leisten, China das Rennen um KI gewinnen zu lassen und umgekehrt. Und die EU denkt darüber nach, wie sie in diesem Rennen aufholen kann.“ Eine Verlangsamung sei also schwierig und könne nur auf globaler Ebene festgelegt werden.