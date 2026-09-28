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Knöchel schmerzt

Dieser Salzburg-Spieler fällt wochenlang aus

Red Bull Salzburg
28.09.2026 15:36
Damir Redzic (re.).
Damir Redzic (re.).(Bild: APA/JASMIN WALTER)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Bitter! Die Länderspielpause war für Salzburg-Akteur Damir Redzic nur eine kurze. Im Nations-League-Spiel seines Heimatlandes Ungarn gegen die Ukraine verletzte sich der 23-Jährige am Knöchel. Er fällt mehrere Wochen aus.

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Vereinstrainer hoffen während Länderspielpausen immer, dass ihre Spieler von den Nationalteameinsätzen mit Erfolgserlebnissen, aber vor allem ohne Verletzung zurückkehren. Diese Hoffnung hat sich bei Salzburg-Trainer Danny Röhl zerschlagen. Ein Nationalteamspieler kam verfrüht zurück und fällt wochenlang aus. Es handelt sich um Offensivspieler Damir Redzic.

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Redzic verletzte sich im Länderspieleinsatz
Der Flügelspieler kam für sein Heimatland Ungarn im Nations-League-Spiel gegen die Ukraine zum Einsatz und musste nach 62 Minuten verletzungsbedingt raus. Der 23-Jährige knickte um, verletzte sich am Knöchel. Dieser schwoll sofort stark an. Er reiste zurück nach Salzburg, wo er sich dem Rehaprozess unterziehen wird. Laut eines Klubsprechers wird er „etliche Wochen ausfallen“.

Seine Kollegen trainierten am Montag bei strahlendem Sonnenschein in Taxham. Neben den Nicht-Nationalteamspielern waren auch einige Youngsters von Kooperationsklub Liefering dabei. So durften sich Ilia Ivanschitz, Jakob Zangerl, Julian Hussauf, Christoph Schaider, Lassina Traore und Riquelme sowie Torhüter Benjamin Ozegovic zeigen. Soumaila Diabate spulte ebenso wie Johannes Moser ein individuelles Programm ab.

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