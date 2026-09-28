Dieser Salzburg-Spieler fällt wochenlang aus

Redzic verletzte sich im Länderspieleinsatz

Der Flügelspieler kam für sein Heimatland Ungarn im Nations-League-Spiel gegen die Ukraine zum Einsatz und musste nach 62 Minuten verletzungsbedingt raus. Der 23-Jährige knickte um, verletzte sich am Knöchel. Dieser schwoll sofort stark an. Er reiste zurück nach Salzburg, wo er sich dem Rehaprozess unterziehen wird. Laut eines Klubsprechers wird er „etliche Wochen ausfallen“.