WM-Held wünscht sich sein altes Leben zurück

„Wenn ich mich zwischen dem Leben entscheiden müsste, das ich heute habe, und dem, das ich vorher hatte, würde ich das Leben von früher wählen“, schildert Vozinha in einem Interview mit dem britischen „Observer“. Der 40-jährige Nationalkeeper Kap Verdes klagt über mangelnde Privatsphäre: „Jetzt gehe ich aus, ich gehe in ein Restaurant, und es ist immer jemand da, der ein Foto mit mir machen oder ein Autogramm von mir haben möchte. Oder, noch schlimmer, jemand filmt mich“, so Vozinha. Auch das Haus seiner Eltern werde ständig von Fans belagert.