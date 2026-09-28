WM-Held wünscht sich sein altes Leben zurück

Die Schattenseiten des Ruhms: WM-Held Vozinha wünscht sich sein altes Leben zurück.
„Wenn ich mich zwischen dem Leben entscheiden müsste, das ich heute habe, und dem, das ich vorher hatte, würde ich das Leben von früher wählen“, schildert Vozinha in einem Interview mit dem britischen „Observer“. Der 40-jährige Nationalkeeper Kap Verdes klagt über mangelnde Privatsphäre: „Jetzt gehe ich aus, ich gehe in ein Restaurant, und es ist immer jemand da, der ein Foto mit mir machen oder ein Autogramm von mir haben möchte. Oder, noch schlimmer, jemand filmt mich“, so Vozinha. Auch das Haus seiner Eltern werde ständig von Fans belagert.
Seit Sommer steht der Keeper in Chile unter Vertrag. Bei seinem neuen Klub Colo Colo Santiago de Chile war er wie ein Rockstar mit einem großen Showprogramm empfangen worden.
Trotz der Schattenseiten möchte er mit seiner Berühmtheit helfen, Kap Verde „weiterzuentwickeln und die Lebensbedingungen unserer Menschen zu verbessern“, betont Vozinha, der sich auf der Liste der besten zehn Torhüter für die im Oktober anstehende Ballon-d’Or-Verleihung befindet.
Glanzleistungen bei der WM
Sowohl gegen Weltmeister Spanien in der Gruppenphase (0:0) als auch Vizeweltmeister Argentinien im Sechzehntelfinale (2:3 nach Verlängerung) glänzte Vozinha bei der WM und sammelte so zahlreiche neue Fans. Vor der WM hatte er weniger als 50.000 Follower auf Instagram. Mittlerweile steht er bei rund 28,4 Millionen.
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