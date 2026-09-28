Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Immer jemand da“

WM-Held wünscht sich sein altes Leben zurück

Fußball International
28.09.2026 15:10
Vozinha spricht über die Schattenseiten seines Ruhms.
Vozinha spricht über die Schattenseiten seines Ruhms.(Bild: AFP/BUDA MENDES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Schattenseiten des Ruhms: WM-Held Vozinha wünscht sich sein altes Leben zurück.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wenn ich mich zwischen dem Leben entscheiden müsste, das ich heute habe, und dem, das ich vorher hatte, würde ich das Leben von früher wählen“, schildert Vozinha in einem Interview mit dem britischen „Observer“. Der 40-jährige Nationalkeeper Kap Verdes klagt über mangelnde Privatsphäre: „Jetzt gehe ich aus, ich gehe in ein Restaurant, und es ist immer jemand da, der ein Foto mit mir machen oder ein Autogramm von mir haben möchte. Oder, noch schlimmer, jemand filmt mich“, so Vozinha. Auch das Haus seiner Eltern werde ständig von Fans belagert.

Seit Sommer steht der Keeper in Chile unter Vertrag. Bei seinem neuen Klub Colo Colo Santiago de Chile war er wie ein Rockstar mit einem großen Showprogramm empfangen worden.

Vozinha steht inzwischen in Chile unter Vertrag
Vozinha steht inzwischen in Chile unter Vertrag(Bild: AP/Esteban Felix)

Trotz der Schattenseiten möchte er mit seiner Berühmtheit helfen, Kap Verde „weiterzuentwickeln und die Lebensbedingungen unserer Menschen zu verbessern“, betont Vozinha, der sich auf der Liste der besten zehn Torhüter für die im Oktober anstehende Ballon-d’Or-Verleihung befindet.

Glanzleistungen bei der WM
Sowohl gegen Weltmeister Spanien in der Gruppenphase (0:0) als auch Vizeweltmeister Argentinien im Sechzehntelfinale (2:3 nach Verlängerung) glänzte Vozinha bei der WM und sammelte so zahlreiche neue Fans. Vor der WM hatte er weniger als 50.000 Follower auf Instagram. Mittlerweile steht er bei rund 28,4 Millionen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
28.09.2026 15:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
95.706 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
87.506 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Österreich
Winkens zu „Gunkl“: „Du hast ein Leben zerstört!“
80.464 mal gelesen
Elke Winkens vergangene Woche in einem Wiener Gasthaus: „All die furchtbaren Fälle lassen bei ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1519 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
986 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
887 mal kommentiert
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Mehr Fußball International
„Immer jemand da“
WM-Held wünscht sich sein altes Leben zurück
Gab’s seit 2008 nicht
Aufregung um Ronaldo: Jesus kündigt Gespräch an
Nach 1:3 gegen ÖFB-Elf
Foda hadert mit einer Szene: „Wir wissen alle …“
Training abgebrochen
ÖFB-Team: Laimer zurück, aber es droht ein Ausfall
Sportkrone Inside
ÖFB-Team jubelt, Klopps Fehlstart & Haaland trifft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf