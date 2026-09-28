Hitzige Debatte um Spritpreisbremse entbrannt

Marterbauer: Maßnahme als weiterer Schritt gegen Inflation

Für Finanzminister Markus Marterbauer steht die Inflationsbekämpfung im Vordergrund. Die bisherigen Maßnahmen zur Dämpfung der Inflation seien sehr erfolgreich, hielt er fest. Nun werde eine weitere, zeitlich begrenzte Maßnahme bei den Treibstoffpreisen gesetzt. „Niemand soll an den hohen Preisen gewinnen“, betonte Marterbauer mit Blick auf den Energiekrisenbeitrag Fossil. „Wir geben zurück, was wir an Mehreinnahmen haben – und nicht mehr!“, sagte er in Richtung FPÖ. Weit mehr auszugeben, würde sich budgetär nicht ausgehen und wäre weder faktenbasiert noch sinnvoll, so Marterbauer. Es gelte so rasch wie möglich, aus den fossilen Rohstoffen auszusteigen. Stattdessen solle man auf heimische Wertschöpfung setzen und unabhängig werden.