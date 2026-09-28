Bub in Zuseher: „Plötzlich haben alle geschrien“

Am Boden zerstört ist der Obmann jenes Vereins, bei dessen Schnuppertag ein Neunjähriger mit einer Kinder-Motocross-Maschine in die Zuschauer stürzte. Bilanz: vier Verletzte. Die „Krone“ sprach mit dem Klubchef, der jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft im Haus hat.
„Ich stand hinterm Container, als plötzlich alle geschrien haben“ – Daniel M. (32), Obmann des Motocross-Klubs „DAM‘it“ aus Hinzenbach in Oberösterreich, ist am Tag nach dem schweren Unfall mitgenommen. „Das Wichtigste ist, dass alle gesund werden“, hofft der begeisterte Hobby-Biker.
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