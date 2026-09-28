Bub in Zuseher: „Plötzlich haben alle geschrien“

Am Boden zerstört ist der Obmann jenes Vereins, bei dessen Schnuppertag ein Neunjähriger mit einer Kinder-Motocross-Maschine in die Zuschauer stürzte. Bilanz: vier Verletzte. Die „Krone“ sprach mit dem Klubchef, der jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft im Haus hat.