US-Abzug aus dem Irak lässt Kurden empört zurück

23 Jahre nach dem Einmarsch verlassen die letzten US-amerikanischen Truppen den Irak – die Kurden im Norden des Landes sprechen von einer Schande und fürchten den Iran.
Rund 23 Jahre nach dem Einmarsch der USA in den Irak als Folge der Terrorangriffe von 9/11 sind jetzt die letzten amerikanischen Soldaten abgezogen. Die Amerikaner hatten einst den irakischen Diktator Saddam Hussein beschuldigt, mit Al-Kaida verbündet zu sein und Massenvernichtungswaffen zu haben – beides stimmte nachweislich nicht, Hussein aber führte ein blutrünstiges Regime.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.